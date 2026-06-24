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Тренер Ганы: не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш прокомментировал ничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с Англией (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы L прошла в Бостоне. Сборная Ганы и Англии не смогли выявить победителя в этом матче.

«Первая цель достигнута, мы вышли в следующий раунд. Я очень горжусь тем, как бились наши игроки во время матча, как придерживались плана. Они всегда сохраняли веру.

Мое скромное мнение: Англия может быть претендентом на победу на чемпионате мира. Это подарок нашим болельщикам. Подарок тем футболистам, которых мы потеряли.

Таков путь к победе: когда нужно обороняться — ты обороняешься. Я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Нашей целью было завершить первый тайм так, чтобы поставить сборную Англии в тупик, чтобы она не находила решения, как нас обыграть. Именно тогда мы начали прибавлять и контролировать игру. Могли забить, но, к сожалению, не забили. Думаю, Англия тоже могла забить, поэтому ничья — справедливый результат», — приводит слова Кейруша ВВС.

Сборная Ганы с 4 очками занимает второе место в группе К, отставая от лидирующих англичан по дополнительным показателям. Еще ни одна команда в этом квартете не гарантировала себе участие в плей-офф турнира. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Гана 27 июня сыграет с Хорватией. Сборная Англии в этот же день встретится с Панамой.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, Группа L
23.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63983 зрителя
Главные тренеры
Томас Тухель
Карлуш Кейрош
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
41′
25
Джед Спенс
66′
3
Нико О`Райли
20
Нони Мадуэке
83′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
65′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
73′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
74′
21
Эберечи Эзе
Гана
16
Бенджамин Асаре
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
4
Джонас Аджети
18
Жером Опоку
3
Калеб Йиренкий
8
Кваси Сибо
26
Марвен Сенайя
87′
21
Койо Пепра Оппонг
19
Иньяки Уильямс
60′
66′
7
Иссахаку Фатаву
9
Джордан Айю
67′
25
Принс Квабена Аду
90′
17
Абдул Рахман Баба
Статистика
Англия
Гана
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
2
Удары в створ
3
1
Угловые
9
2
Фолы
14
24
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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