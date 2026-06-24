Тренер Ганы: не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл

«Первая цель достигнута, мы вышли в следующий раунд. Я очень горжусь тем, как бились наши игроки во время матча, как придерживались плана. Они всегда сохраняли веру.



Мое скромное мнение: Англия может быть претендентом на победу на чемпионате мира. Это подарок нашим болельщикам. Подарок тем футболистам, которых мы потеряли.



Таков путь к победе: когда нужно обороняться — ты обороняешься. Я не могу играть самбу, когда они играют рок-н-ролл. Нашей целью было завершить первый тайм так, чтобы поставить сборную Англии в тупик, чтобы она не находила решения, как нас обыграть. Именно тогда мы начали прибавлять и контролировать игру. Могли забить, но, к сожалению, не забили. Думаю, Англия тоже могла забить, поэтому ничья — справедливый результат», — приводит слова Кейруша ВВС.