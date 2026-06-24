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Титов сравнил Месси с Гагариным после рекорда на чемпионате мира

Бывший капитан сборной России восхитился игрой аргентинца на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Бывший капитан сборной России Егор Титов сравнил Лионеля Месси с Юрием Гагариным, говоря об игре аргентинца на чемпионате мира-2026. Об этом он сказал в интервью «Матч ТВ».

«Я рос на великих спортсменах, поэтому сразу вспоминаю Майкла Джордана, Уэйна Гретцки, Рината Дасаева, Льва Яшина, Владислава Третьяка и других легенд. Поэтому Месси у меня ассоциируется с этими людьми, он такая же легенда, человек, который олицетворяет целые поколения футболистов и болельщиков. Если мы говорим про “Барселону” и сборную Аргентины, то сегодня мы подразумеваем Месси. Думаю, с этим согласятся даже болельщики Криштиану Роналду.

В первых матчах чемпионата мира мы видим, насколько велик Месси и насколько зависим Роналду. Конечно, кто-то возразит, скажет, что давайте посмотрим на аргентинца, когда ему будет 41 год. Но мне кажется, что аргентинец не изменится даже через два года — он по-прежнему сможет и отдавать передачи, и создавать моменты для партнеров, и забивать сам. Так что для меня гений сегодня один — Месси. Но если говорить в целом, то выше могу поставить только Федора Черенкова», — сказал Титов.

В интервью у Титова уточнили, напоминает ли нынешний Месси Федора Черенкова. «Согласен. Олег Иванович Романцев всегда говорил, что Черенков — человек, который умеет рвать темп, то есть не бежит в одном темпе, а заставляет соперника пытаться реагировать на все его движения. Он мог ускориться, мог остановиться, мог опять прибавить, хотя никогда не был спринтером как условный Бен Джонсон.

Вот Месси такой же. Только у него есть одно преимущество — мяч постоянно у него на привязи, его левая нога дает ему огромное преимущество перед всеми. Потому что когда ты играешь против правши, то это одна история, когда ты играешь против левши — совсем другая ситуация. И Лионель в этом хорош, своей коротенькой левой ногой творит чудеса, что остается только восхищаться. Так же люди восхищались игрой Федора Черенкова в 80-е. Месси как Юрий Гагарин, ставший первым человеком, полетевшим в космос», — заявил Титов.

Месси 24 июня исполнилось 39 лет. На ЧМ-2026 он оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и забил два мяча Австрии (2:0). Аргентинец с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Это потрясающее достижение. Месси 39 лет, это его шестой чемпионат мира. Но не будем забывать, что за ним по пятам идет Килиан Мбаппе, который, скорее всего, в скором времени станет новым рекордсменом. Есть еще Эрлинг Холанд и многие другие, которые еще будут творить историю», — добавил Титов.

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