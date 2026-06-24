Титов сравнил Месси с Гагариным после рекорда на чемпионате мира

В интервью у Титова уточнили, напоминает ли нынешний Месси Федора Черенкова. «Согласен. Олег Иванович Романцев всегда говорил, что Черенков — человек, который умеет рвать темп, то есть не бежит в одном темпе, а заставляет соперника пытаться реагировать на все его движения. Он мог ускориться, мог остановиться, мог опять прибавить, хотя никогда не был спринтером как условный Бен Джонсон.



Вот Месси такой же. Только у него есть одно преимущество — мяч постоянно у него на привязи, его левая нога дает ему огромное преимущество перед всеми. Потому что когда ты играешь против правши, то это одна история, когда ты играешь против левши — совсем другая ситуация. И Лионель в этом хорош, своей коротенькой левой ногой творит чудеса, что остается только восхищаться. Так же люди восхищались игрой Федора Черенкова в 80-е. Месси как Юрий Гагарин, ставший первым человеком, полетевшим в космос», — заявил Титов.