Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 ЮАР — Южная Корея

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0. Масеко стал автором победного гола, отличившись на 63-й минуте.
22-летний футболист дебютировал в составе сборной ЮАР в январе 2024 года. Масеко принял участие в 9 матчах команды, забив два гола.
Сборная ЮАР заняла второе место в группе А с 4 очками и впервые вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала ЮАР сыграет против Канады. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелеле.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Уго Брос
Хон Мен Бо
Тапело Масеко
(Чепанг Мореми)
63′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
73′
17
Эвиденсе Макгопа
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
5
Талент Мбата
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
75′
15
Икраам Райнерс
7
Освин Апполлис
62′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
80′
23
Джейден Адамс
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
22
Соль Ен У
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4
Ким Мин Джэ
66′
16
Пак Джин Сеоб
13
Ли Тэ Сок
46′
23
Йенс Кастроп
18
Хьон Гу О
74′
9
Гуе Сон Чо
79′
8
Пэк Сын Хо
46′
24
Ким Джин Кью
11
Хван Хи Чхан
46′
7
Сон Хын Мин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти