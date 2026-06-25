«Страсть, как у мальчишки». Анчелотти — о Неймаре на ЧМ-2026

«Он получил возможность выйти на поле, потому что заслужил это. Неймар много работал и очень профессионально подошел к восстановлению. Благодаря своим качествам он может помочь команде на этом чемпионате мира. Даже за то небольшое время, которое он провел на поле, он сыграл хорошо.



Неймару не нужна дополнительная мотивация, чтобы выходить на поле. Вообще никому не нужна мотивация, когда речь идет об игре за сборную Бразилии, и с Неймаром все точно так же. Ему уже 34 года, но у него по-прежнему та же страсть к игре за Бразилию, что и у мальчишки», — приводит слова Анчелотти Globo.