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«Страсть, как у мальчишки». Анчелотти — о Неймаре на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил дебют нападающего команды Неймара на чемпионате мира по футболу 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Бразилии обыграла Шотландию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0. 34-летний Неймар вышел на замену на 76-й минуте матча. Нападающий не играл за сборную с октября 2023 года. Первые два матча на турнире Неймар пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

«Он получил возможность выйти на поле, потому что заслужил это. Неймар много работал и очень профессионально подошел к восстановлению. Благодаря своим качествам он может помочь команде на этом чемпионате мира. Даже за то небольшое время, которое он провел на поле, он сыграл хорошо.

Неймару не нужна дополнительная мотивация, чтобы выходить на поле. Вообще никому не нужна мотивация, когда речь идет об игре за сборную Бразилии, и с Неймаром все точно так же. Ему уже 34 года, но у него по-прежнему та же страсть к игре за Бразилию, что и у мальчишки», — приводит слова Анчелотти Globo.

Всего на счету Неймара 129 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142). Выйдя на поле в игре с Шотландией, Неймар принял участие в своем четвертом по счету чемпионате мира.

Сборная Бразилии заняла первое место в группе С с 7 очками и вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала подопечные Карло Анчелотти 29 июня сыграют с командой, занявшей второе место в группе F. На вторую строчку в квартете F претендуют сборные Нидерландов, Японии и Швеции.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти