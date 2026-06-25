Винисиус повторил достижение Роналдо и Ривалдо на ЧМ

25-летний бразилец забил по голу в матчах против Марокко (1:1) и Гаити (3:0), а также оформил дубль в игре против Шотландии (3:0). Винисиус повторил достижение Роналдо и Ривалдо, которые забивали на ЧМ-2002 в матчах группового этапа против Турции (2:1), Китая (4:0) и Коста-Рики (5:2).