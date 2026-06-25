Винисиус повторил достижение Роналдо и Ривалдо на ЧМ

25-летний бразилец забил по голу в матчах против Марокко (1:1) и Гаити (3:0), а также оформил дубль в игре против Шотландии (3:0). Винисиус повторил достижение Роналдо и Ривалдо, которые забивали на ЧМ-2002 в матчах группового этапа против Турции (2:1), Китая (4:0) и Коста-Рики (5:2).
На данный момент Винисиус с четырьмя мячами делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с Эрлингом Холандом (Норвегия) и Килианом Мбаппе (Франция). Возглавляет бомбардирскую гонку с пятью голами капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Всего Винисиус провел за сборную Бразилии 52 матча и забил 13 мячей.
Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победителем группы C, опередив по дополнительным показателям команду Марокко. В 1/16 финала бразильцы сыграют со сборной, занявшей второе место в группе F (Нидерланды, Япония, Швеция). Матч пройдет в Хьюстоне в понедельник, 29 июня.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти