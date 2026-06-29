Винисиус: отдаем все силы, чтобы вывести Бразилию на вершину

Сборная Бразилии является лидером по числу побед на ЧМ — «пентакампеоны» побеждали в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.
«Это поколение сражается изо всех сил, чтобы вывести Бразилию на вершину. Шестая звезда дается нам очень непросто. Мы многому научились за последние годы. Многие игроки приняли участие в последнем Кубке Америки.
Анчелотти дает нам свободу, спокойствие и надежду вернуться на вершину. Наличие таких опытных игроков, как Неймар, Каземиро, Сандро, Данило, Маркиньос, очень важно. Они дают нам много свободы, чтобы мы, более молодые, имели пространство для действий. Мне всего 25 лет, но у нас очень хорошая команда, в которой есть такие игроки, как Эндрик, Райан», — сказал Винисиус.
Винисиус с четырьмя мячами является лучшим бомбардиром сборной Бразилии на ЧМ-2026. Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле (оба — Франция) и Эрлингом Холандом (Норвегия). Возглавляет бомбардирскую гонку с шестью голами капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Сборные Бразилии и Японии сыграют друг с другом в Хьюстоне сегодня, 29 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.