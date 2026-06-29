Винисиус: отдаем все силы, чтобы вывести Бразилию на вершину

«Это поколение сражается изо всех сил, чтобы вывести Бразилию на вершину. Шестая звезда дается нам очень непросто. Мы многому научились за последние годы. Многие игроки приняли участие в последнем Кубке Америки.



Анчелотти дает нам свободу, спокойствие и надежду вернуться на вершину. Наличие таких опытных игроков, как Неймар, Каземиро, Сандро, Данило, Маркиньос, очень важно. Они дают нам много свободы, чтобы мы, более молодые, имели пространство для действий. Мне всего 25 лет, но у нас очень хорошая команда, в которой есть такие игроки, как Эндрик, Райан», — сказал Винисиус.