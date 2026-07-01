«Они точно пройдут далеко». Дьекереш — о сборной Франции на ЧМ

«В атаке у них очень хорошая сыгранность. Они хорошо знают друг друга, это видно, это чувствуется на поле. Если они продолжат в том же духе и сохранят организованную оборону — если они не позволят сопернику так много создавать, — я думаю, они точно пройдут очень далеко. Это очень хорошая команда», — приводит слова Дьекереша пресс-служба ФИФА.