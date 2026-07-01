«Они точно пройдут далеко». Дьекереш — о сборной Франции на ЧМ

«В атаке у них очень хорошая сыгранность. Они хорошо знают друг друга, это видно, это чувствуется на поле. Если они продолжат в том же духе и сохранят организованную оборону — если они не позволят сопернику так много создавать, — я думаю, они точно пройдут очень далеко. Это очень хорошая команда», — приводит слова Дьекереша пресс-служба ФИФА.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе догнал капитана Аргентины Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров турнира. У обоих футболистов шесть забитых мячей.
В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Франции 4 июля сыграет против Парагвая в Филадельфии.
Чемпиона мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти