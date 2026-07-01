«Это турнир Килиана, он на пороге величия». Невилл — о Мбаппе

«Наблюдая за Мбаппе в первом тайме, я вспоминаю бразильского Роналдо. Он наводит ужас. Это его небольшое покачивание плечами… Это нечто сокрушительное. Патрик Виейра на днях сказал, что это турнир Мбаппе, и я полностью с ним согласен. Он просто на другом уровне. Он на пороге величия», — приводит слова Невилла ITV.