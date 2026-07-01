Мбаппе отреагировал на победу Франции в матче со Швецией

«Я понимаю, зачем играю, где нахожусь и какие у меня обязанности. Команда ясно представляет свои задачи здесь. Начинается новый этап. Сегодня мы действовали уверенно, хотя начало далось тяжело. Мы включились и создали моменты, которые могли бы завершить голами. Моя задача — следить за атмосферой в раздевалке», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.