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Родриго пошутил над Холандом:: «Отдохни в воскресенье»

5 июля сборные Норвегии и Бразилии сыграют друг с другом в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бразильский нападающий Родриго Гоэс прокомментировал публикацию нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, где тот изображен в шлеме с рогами после победы над Кот-д’Ивуаром. Игроки сыграют друг против друга в рамках ⅛ финала чемпионата мира 2026 года.

«Ты очень много работал… отдохни в воскресенье», — написал Родриго в социальной сети.

Бразилия вышла в ⅛ финала после победы над Японией со счетом 2:1. Национальная команда Норвегии квалифицировалась в следующую стадию благодаря голу Холанда в ворота Кот-д’Ивуара на 86-й минуте. Итоговый счет — 2:1. Матч между сборными состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 23 часа по московскому времени.

Вингер мадридского «Реала» Родриго пропускает чемпионат мира из-за разрыва передней крестообразной связки. Норвежец Эрлинг Холанд забмл на мировом первенстве пять голов в четырех матчах и по количесву забитых мячей уступает лишь Килиану Мбаппе и Лионелю Месси, которые отличились на ЧМ-2026 по шесть раз.

Кот-д`Ивуар
1:2
Первый тайм: 0:1
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 69665 зрителей
Главные тренеры
Эмерсе Фаэ
Столе Сольбаккен
Голы
Кот-д`Ивуар
Амад Диалло
(Николя Пепе)
74′
Норвегия
Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
39′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
86′
Составы команд
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
18
Ибраим Сангаре
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
3
Гислен Конан
90′
22
Эванн Гессан
19
Николя Пепе
87′
14
Умар Диаките
11
Ян Диоманде
90′
24
Базумана Туре
9
Анж-Йоан Бонни
60′
12
Элье Ваи
26
Крист Инао Оулаи
60′
15
Амад Диалло
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
83′
14
Фредрик Эурснес
7
Александр Серлот
71′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
45+1′
71′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Кот-д`Ивуар
Норвегия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
4
Угловые
14
3
Фолы
6
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти