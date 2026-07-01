Родриго пошутил над Холандом:: «Отдохни в воскресенье»

Вингер мадридского «Реала» Родриго пропускает чемпионат мира из-за разрыва передней крестообразной связки. Норвежец Эрлинг Холанд забмл на мировом первенстве пять голов в четырех матчах и по количесву забитых мячей уступает лишь Килиану Мбаппе и Лионелю Месси, которые отличились на ЧМ-2026 по шесть раз.