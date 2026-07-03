Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета с ЧМ

«Разрушается то, чем футбол был раньше. Я не говорю, что VAR только помогает или только мешает, но он убивает эмоции. Он лишает тебя тех чувств, которые ты испытываешь в моменте, а затем словно возвращает назад. С этим непросто смириться. Понятно, что все стремятся сделать футбол максимально честным и справедливым, поэтому такие решения и принимаются. Но, на мой взгляд, мы зашли слишком далеко в использовании VAR. В этом уже нет необходимости», — добавил Далич.