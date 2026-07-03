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Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал работу арбитров после поражения от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

По мнению специалиста, судейские решения были не в пользу его команды, однако именно они не стали причиной вылета с турнира.

«Конечно, было видно, что судейство было очень плохим не в нашу пользу. Мы не получили ни одного свистка, ни одного штрафного, ничего из того, что должны были получить. Но, повторю, это не причина нашего поражения», — приводит слова Далича Mundo Deportivo.

Напомним, на 90+13-й минуте хорваты отправили мяч в ворота, однако после просмотра ВАР главный арбитр Эспен Эскос отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Марио Пашалича. Поздне ФИФА объяснила решение арбитра. Также по ходу встречи после просмотра ВАР был назначен пенальти в вотора сборной Хорватии, который реализовал Криштиану Роналду.

Хорватский специалист высказался о влиянии системы видеопомощи арбитрам на современный футбол.

«Разрушается то, чем футбол был раньше. Я не говорю, что VAR только помогает или только мешает, но он убивает эмоции. Он лишает тебя тех чувств, которые ты испытываешь в моменте, а затем словно возвращает назад. С этим непросто смириться. Понятно, что все стремятся сделать футбол максимально честным и справедливым, поэтому такие решения и принимаются. Но, на мой взгляд, мы зашли слишком далеко в использовании VAR. В этом уже нет необходимости», — добавил Далич.


Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти