Модрич отказался говорить о своем будущем после вылета с ЧМ

После вылета хорватской сборной журналисты спросили 40-летнего хавбека, станет ли эта игра последней в его карьере. Однако Модрич предпочел пока не раскрывать своих планов.
«Сейчас не время говорить о моем будущем… Вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Контракт полузащитника с «Миланом» истек 30 июня 2026 года, однако итальянский клуб пока не объявил о его уходе или продлении соглашения.
Модрич выступает за «Милан» с 2025 года. До этого он 13 сезонов защищал цвета мадридского «Реала», с которым шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании и завоевал множество других титулов. В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча», прервав десятилетнее доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
За национальную команду Модрич провел более 200 матчей и стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, а также бронзовым призером турнира 2022 года.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти