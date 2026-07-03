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Модрич отказался говорить о своем будущем после вылета с ЧМ

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отказался комментировать свое будущее после поражения команды от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

После вылета хорватской сборной журналисты спросили 40-летнего хавбека, станет ли эта игра последней в его карьере. Однако Модрич предпочел пока не раскрывать своих планов.

«Сейчас не время говорить о моем будущем… Вы скоро все узнаете», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Контракт полузащитника с «Миланом» истек 30 июня 2026 года, однако итальянский клуб пока не объявил о его уходе или продлении соглашения.

Модрич выступает за «Милан» с 2025 года. До этого он 13 сезонов защищал цвета мадридского «Реала», с которым шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании и завоевал множество других титулов. В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча», прервав десятилетнее доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

За национальную команду Модрич провел более 200 матчей и стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, а также бронзовым призером турнира 2022 года.


Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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