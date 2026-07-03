Дешам поздравил Мбаппе с сотней матчей за Францию: видео

Во время командного обеда наставник вручил капитану французской сборной памятную футболку с числом «100», отметив его вклад в успехи команды.
Юбилейной отметки Мбаппе достиг по ходу чемпионата мира 2026 года. На сегодняшний день на счету 27-летнего нападающего уже 102 матча за сборную Франции, в которых он забил 62 мяча. По этому показателю форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером турнира 2022 года, а также победителем Лиги наций УЕФА. На нынешнем мировом первенстве француз остается одним из лидеров команды, продолжающей борьбу за титул. Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси делят первую строчку в бомбардирской гонке турнира — на счету каждого из футболистов по шесть забитых мячей.
В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Франции 4 июля сыграет с командой Парагвая в Филадельфии.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти