Дешам поздравил Мбаппе с сотней матчей за Францию: видео

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером турнира 2022 года, а также победителем Лиги наций УЕФА. На нынешнем мировом первенстве француз остается одним из лидеров команды, продолжающей борьбу за титул. Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси делят первую строчку в бомбардирской гонке турнира — на счету каждого из футболистов по шесть забитых мячей.