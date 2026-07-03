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Дешам поздравил Мбаппе с сотней матчей за Францию: видео

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поздравил Килиана Мбаппе с важным достижением — 100 матчами в составе национальной команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Во время командного обеда наставник вручил капитану французской сборной памятную футболку с числом «100», отметив его вклад в успехи команды.

Юбилейной отметки Мбаппе достиг по ходу чемпионата мира 2026 года. На сегодняшний день на счету 27-летнего нападающего уже 102 матча за сборную Франции, в которых он забил 62 мяча. По этому показателю форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером турнира 2022 года, а также победителем Лиги наций УЕФА. На нынешнем мировом первенстве француз остается одним из лидеров команды, продолжающей борьбу за титул. Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси делят первую строчку в бомбардирской гонке турнира — на счету каждого из футболистов по шесть забитых мячей.

В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Франции 4 июля сыграет с командой Парагвая в Филадельфии.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.


Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти