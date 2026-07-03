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Чичарито призвал играть на Роналду в сборной Португалии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» считает, что партнеры должны чаще использовать сильные стороны Криштиану Роналду.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира. Его слова приводит YouTube.

«Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как это делают партнеры Месси в сборной Аргентины. Нужно использовать Криштиану, а не конкурировать с ним», — сказал Чичарито.

Мексиканец отметил, что после первого матча турнира Роналду подвергся несправедливой критике из-за отсутствия голов. По его словам, уже во второй встрече португалец получил больше моментов и вновь продемонстрировал, что остается опасным форвардом.

Чичарито также привел в пример Лаутаро Мартинеса, который, по его мнению, в сборной Аргентины подстраивает свою игру под Лионеля Месси ради общего результата команды.

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти