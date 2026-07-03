Чичарито призвал играть на Роналду в сборной Португалии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира. Его слова приводит YouTube.
«Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как это делают партнеры Месси в сборной Аргентины. Нужно использовать Криштиану, а не конкурировать с ним», — сказал Чичарито.
Мексиканец отметил, что после первого матча турнира Роналду подвергся несправедливой критике из-за отсутствия голов. По его словам, уже во второй встрече португалец получил больше моментов и вновь продемонстрировал, что остается опасным форвардом.
Чичарито также привел в пример Лаутаро Мартинеса, который, по его мнению, в сборной Аргентины подстраивает свою игру под Лионеля Месси ради общего результата команды.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти