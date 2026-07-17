Как самые богатые футболисты мира приумножают свои миллиарды

Португалец давно превратил свое имя в самостоятельный бренд CR7. Он владеет сетью отелей Pestana CR7, выпускает собственную парфюмерию и одежду. Также он вкладывает деньги в клиники по пересадке волос и держит капитал в элитной недвижимости по всему миру — от Нью-Йорка до Мадрида. Огромное состояние позволило ему совершать покупки, которые большинству людей сложно даже представить: однажды Роналду подарил своему агенту Жорже Мендешу остров в Греции стоимостью около €50 млн. Кроме того, он активно занимается благотворительностью через фонд, созданный в 2015 году для помощи больным детям.