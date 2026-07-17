Как самые богатые футболисты мира приумножают свои миллиарды

Современный футболист топ-уровня зарабатывает уже не только голами, кубками и клубными контрактами. По данным Forbes, одиннадцать самых богатых игроков ЧМ-2026 в совокупности заработали около 950 миллионов долларов за 12 месяцев. В нашей статье подборка из четырех футболистов, чьи активы и бизнес-империи впечатляют не меньше, чем их спортивные достижения.
Криштиану Роналду: $1,4 млрд и бизнес-империя CR7
Криштиану Роналду — не только самый дорогой футболист, но и самый высокооплачиваемый спортсмен в мире среди всех видов спорта. По данным Bloomberg, его состояние оценивается в $1,4 млрд, а годовой доход достигает $300 млн. Он стал первым действующим футболистом в истории, чье состояние превысило миллиард долларов.
Основной источник дохода — рекордный контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на $285−300 млн в год. За годы карьеры Роналду заработал около $550 млн только на футбольных контрактах, а еще примерно $175 млн принесли рекламные соглашения. Среди них — пожизненный контракт с Nike и реклама бренда Herbalife.
Португалец давно превратил свое имя в самостоятельный бренд CR7. Он владеет сетью отелей Pestana CR7, выпускает собственную парфюмерию и одежду. Также он вкладывает деньги в клиники по пересадке волос и держит капитал в элитной недвижимости по всему миру — от Нью-Йорка до Мадрида. Огромное состояние позволило ему совершать покупки, которые большинству людей сложно даже представить: однажды Роналду подарил своему агенту Жорже Мендешу остров в Греции стоимостью около €50 млн. Кроме того, он активно занимается благотворительностью через фонд, созданный в 2015 году для помощи больным детям.
Лионель Месси: $1,1 млрд и доля в клубе «Интер Майами»
Главный конкурент Роналду в футболе успешно соперничает с ним и в финансовых рейтингах. Сегодня состояние Лионеля Месси оценивается в $1,1 млрд, а годовой доход составляет около $140 млн. Он стал вторым футболистом в истории, чье состояние превысило миллиард долларов.
В 2023 году аргентинец покинул европейский футбол и подписал контракт с американским клубом «Интер Майами». На первый взгляд его зарплата в размере $20 млн в год выглядит скромнее заработков многих звезд. Однако в соглашении предусмотрено куда более ценное условие: после завершения карьеры Месси сохранит значительную долю в капитале клуба. Его коммерческие доходы, а это около $70 млн в год, делятся поровну с игровыми, что делает его финансовую модель уникальной.
Аргентинец активно готовится к жизни после футбола. В 2025 году он запустил продюсерскую компанию 525 Rosario, которая занимается производством фильмов, спортивного контента и телепроектов. Кроме того, через компанию Play Time Sports-Tech Месси инвестирует в спортивные, медийные и технологические стартапы, а также в NFT и блокчейн-платформы для футбольных игр. Отдельное место в его жизни занимает благотворительный «Фонд Лео Месси», поддерживающий медицинские проекты в разных странах.
Неймар: $500 млн и инвестиции в медиа и недвижимость
Неймар замыкает тройку самых богатых футболистов. По данным Forbes, в 2025 году он заработал $76 млн, а его общее состояние оценивается примерно в $500 млн. При этом, по другим оценкам, его состояние может достигать 391 млн евро.
В январе 2025 года Неймар перешел в бразильский «Сантос» после выступления за саудовский «Аль-Хиляль». Его действующее соглашение с «Сантосом» рассчитано до 31 декабря 2026 года. Однако его доходы не ограничиваются футбольными контрактами — он активно зарабатывает на рекламных соглашениях и имеет собственные бизнес-проекты.
В отличие от Роналду и Месси, Неймар не стал миллиардером, но его состояние остается одним из крупнейших в мировом футболе. Он вкладывает средства в медиа, недвижимость и различные бизнес-проекты. В 2026 году его будущее в «Сантосе» остается под вопросом — контракт истекает в конце года, и Неймар может завершить карьеру. Его семья владеет компанией NR Sports, которая управляет карьерой игрока и его имиджевыми правами.
Килиан Мбаппе: $700 млн и будущее в «Реале»
Четвертое место в рейтинге самых богатых футболистов занимает 27-летний Килиан Мбаппе с состоянием около $700 млн. По другим оценкам, его состояние может достигать 218 млн евро, что ставит его на четвертое место. Его годовой доход оценивается в $95 млн, из которых $70 млн приходятся на игровые контракты и $25 млн — на коммерческие доходы.
Мбаппе выступает за мадридский «Реал» и является одним из лидеров сборной Франции. На чемпионате мира 2026 года он побил рекорды по количеству голов, забив 20 голов в 20 матчах, и став лучшим игроком турнира по системе «гол+пас».
Помимо футбольных контрактов, Мбаппе активно развивает свой бренд и инвестирует в различные проекты. Он является лицом нескольких крупных мировых брендов и продолжает наращивать капитал, несмотря на относительно молодой возраст. Его финансовые стратегии включают не только рекламные соглашения, но и инвестиции в стартапы и медиа.
Эти четыре футболиста превратили свое имя в глобальный бренд и научились зарабатывать не только на футбольном поле, но и за его пределами. Их состояния — это результат не только таланта, но и умения грамотно инвестировать и создавать бизнесы, которые будут приносить доход еще долгие годы после завершения их спортивной карьеры.