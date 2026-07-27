Защитник сборной Кабо-Верде стал автором лучшего гола ЧМ-2026

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Кабо‑Верде уступила сборной Аргентины (2:3, д.в.). На 103-й минуте Кабрал забил второй мяч своей команды, сравняв счет в игре с действующими на тот момент чемпионами мира.
«Действующие чемпионы мира были ошеломлены в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот», — сказано в сообщении ФИФА.
На звание автора лучшего гола ЧМ-2026 также были номинированы Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Вильсон Изидор (Гаити), Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), Дайдзэн Маэда (Япония), Элдор Шомуродов (Узбекистан), Эрлинг Холанд (Норвегия), Хулиан Альварес (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания), ставший автором чемпионского гола в финале турнира.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.