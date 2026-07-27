Защитник сборной Кабо-Верде стал автором лучшего гола ЧМ-2026

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Кабо‑Верде уступила сборной Аргентины (2:3, д.в.). На 103-й минуте Кабрал забил второй мяч своей команды, сравняв счет в игре с действующими на тот момент чемпионами мира.