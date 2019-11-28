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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» и «Реал» стали самыми обсуждаемыми клубами в 2019 году

Социальная сеть Одноклассники провела исследование публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями популярных спортсменов и клубов в 2019 году.

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Источник: РИА "Новости"

В ОК регулярно проходят трансляции крупнейших спортивных событий, а страницы в соцсети ведут многие известные клубы и спортсмены. С помощью сервиса Brand Analytics соцсеть выяснила, какие спортсмены и клубы обсуждались чаще всего. Лидерами по обсуждениям стали «Спартак» и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Помимо «Спартака», в тройку самых обсуждаемых клубов попали мадридский «Реал» и «Локомотив». Примечательно, что трансляции матчей «Реала» стали одними из самых популярных среди всех спортивных трансляций в ОК в 2019 году. Среди российских клубов тройку самых обсуждаемых составили «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», при этом петербургский клуб упоминают в 2 раза реже красно-белых.

Самым обсуждаемым спортсменом стал Хабиб Нурмагомедов, чей титульный бой с Дастином Порье собрал в ОК 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в 6 млн человек. По числу обсуждений Хабиб опередил футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, вернувшихся в спорт в этом году. В пятерку также попали лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и хоккеист Александр Овечкин.

Извечный соперник Месси, звезда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, попал в топ-10 самых популярных спортсменов в ОК, но по числу упоминаний уступил аргентинцу более чем в 1,5 раза. Кроме Мамаева, Кокорина, Месси и Роналду, в пятерку самых популярных футболистов также попал нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

В фигурном катании безоговорочным лидером по упоминаниям стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, опередившая Евгению Медведеву почти в два раза. Тройку самых обсуждаемых фигуристок замкнула восходящая звезда Александра Трусова. Среди хоккеистов, помимо Овечкина, пользователи ОК чаще всего обсуждали Евгения Кузнецова и Артемия Панарина. В единоборствах тройку самых популярных персон вместе с Нурмагомедовым составили Федор и Александр Емельяненко.

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