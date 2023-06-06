«Барселона» переиграла в товарищеском матче «Виссел Кобе» с Иньестой

Иньеста выступал за испанский клуб с 2002 по 2018 год. Он чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. Футболист с «сине-гранатовыми» девять раз выиграл чемпионат страны, завоевал шесть Кубков и семь Суперкубков Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.