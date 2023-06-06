«Барселона» переиграла в товарищеском матче «Виссел Кобе» с Иньестой
Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу в товарищеском матче с японским «Виссел Кобе», за который выступает бывший футболист каталонцев Андрес Иньеста.
Испанский футбольный клуб «Барселона» одержал победу в товарищеском матче с японским «Виссел Кобе», за который выступает бывший футболист каталонцев Андрес Иньеста.
Встреча прошла в Токио и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барселоны». Иньесту заменили на 81-й минуте матча.
Иньеста выступал за испанский клуб с 2002 по 2018 год. Он чемпион мира и Европы в составе сборной Испании. Футболист с «сине-гранатовыми» девять раз выиграл чемпионат страны, завоевал шесть Кубков и семь Суперкубков Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
39-летний полузащитник, в начале июля покинет «Виссел Кобе» по истечении срока контракта. Он не объявлял о завершении карьеры. Перед игрой руководство «Барселоны» предложило японскому клубу, чтобы Иньеста провел в игре по тайму за каждую из команд, но «Виссел Кобе» не дал на это согласие.