Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар стал участником потасовки в одном из ночных клубов Бразилии. Об этом сообщает издание Marca.
Бразилия
ПСЖ
По информации источника, инцидент произошел в минувшие выходные.
Неймар, находившийся в компании своей девушки Бруны Бьянкарди, вступил в конфликт с другим посетителем клуба. Они толкались и кричали друг на друга. В конфликт была вынуждена вмешаться служба безопасности ночного клуба. Что стало причиной конфликта до конца не известно.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне 31-летний бразилец провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.