Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро

Неймар, находившийся в компании своей девушки Бруны Бьянкарди, вступил в конфликт с другим посетителем клуба. Они толкались и кричали друг на друга. В конфликт была вынуждена вмешаться служба безопасности ночного клуба. Что стало причиной конфликта до конца не известно.