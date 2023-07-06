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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар подрался в ночном клубе в Рио-де-Жанейро

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар стал участником потасовки в одном из ночных клубов Бразилии. Об этом сообщает издание Marca.

Бразилия
ПСЖ
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Источник: AP 2022

По информации источника, инцидент произошел в минувшие выходные.

Неймар, находившийся в компании своей девушки Бруны Бьянкарди, вступил в конфликт с другим посетителем клуба. Они толкались и кричали друг на друга. В конфликт была вынуждена вмешаться служба безопасности ночного клуба. Что стало причиной конфликта до конца не известно.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне 31-летний бразилец провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

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