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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Судьей матча за Суперкубок России назначен Сергей Карасев

Назначены судьи на матч за Суперкубок России 2023 года, сообщается на сайте РФС.

Зенит
ЦСКАСуперкубок России
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Источник: Reuters

Матч между «Зенитом» и ЦСКА, которая состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», доверена бригаде Сергея Карасева.

Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный судья — Артем Чистяков. За система видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков. Его ассистентом будет Максим Гаврилин. Инспектором назначен Николай Левников.

В матче за Суперкубок России сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны. Трофей ведет свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в 21-й раз. «Зенит» и ЦСКА — лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба по семь трофеев.

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Судьей матча за Суперкубок России назначен Сергей Карасев
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