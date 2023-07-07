Судьей матча за Суперкубок России назначен Сергей Карасев
Назначены судьи на матч за Суперкубок России 2023 года, сообщается на сайте РФС.
Зенит
ЦСКАСуперкубок России
Назначены судьи на матч за Суперкубок России 2023 года, сообщается на сайте РФС.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА, которая состоится 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», доверена бригаде Сергея Карасева.
Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный судья — Артем Чистяков. За система видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков. Его ассистентом будет Максим Гаврилин. Инспектором назначен Николай Левников.
В матче за Суперкубок России сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны. Трофей ведет свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в 21-й раз. «Зенит» и ЦСКА — лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба по семь трофеев.