Судьей матча за Суперкубок России назначен Сергей Карасев

Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервный судья — Артем Чистяков. За система видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Виталий Мешков. Его ассистентом будет Максим Гаврилин. Инспектором назначен Николай Левников.

В матче за Суперкубок России сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны. Трофей ведет свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в 21-й раз. «Зенит» и ЦСКА — лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба по семь трофеев.