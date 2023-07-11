В Чили матч прервали из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b4ecc4a9546f83a0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239114" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между командами проходила в Сантьяго. Ближе к концу первого тайма из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера игру остановили на несколько минут. Камеры, которые снимали матч, сильно трясло. Комментатор кричал: «Поле движется, камера движется».

Футболисты вели себя спокойно, даже не сразу поняли, что происходит, и продолжали бороться за мяч. После остановки они ждали, когда судья возобновит игру.

Землетрясения в Чили происходят регулярно из-за того, что большая часть страны расположена в сейсмически активной зоне Анд.