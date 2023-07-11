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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В Чили матч прервали из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла

Футбольный матч второго дивизиона Чили между командами «Реколета» — «Депортес Темуко» прервали из-за землетрясения.

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Встреча между командами проходила в Сантьяго. Ближе к концу первого тайма из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера игру остановили на несколько минут. Камеры, которые снимали матч, сильно трясло. Комментатор кричал: «Поле движется, камера движется».

Футболисты вели себя спокойно, даже не сразу поняли, что происходит, и продолжали бороться за мяч. После остановки они ждали, когда судья возобновит игру.

Землетрясения в Чили происходят регулярно из-за того, что большая часть страны расположена в сейсмически активной зоне Анд.

Матч был доигран и завершился вничью — 2:2.

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