В Чили матч прервали из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла
Футбольный матч второго дивизиона Чили между командами «Реколета» — «Депортес Темуко» прервали из-за землетрясения.
Футбольный матч второго дивизиона Чили между командами «Реколета» — «Депортес Темуко» прервали из-за землетрясения.
Встреча между командами проходила в Сантьяго. Ближе к концу первого тайма из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера игру остановили на несколько минут. Камеры, которые снимали матч, сильно трясло. Комментатор кричал: «Поле движется, камера движется».
Футболисты вели себя спокойно, даже не сразу поняли, что происходит, и продолжали бороться за мяч. После остановки они ждали, когда судья возобновит игру.
Землетрясения в Чили происходят регулярно из-за того, что большая часть страны расположена в сейсмически активной зоне Анд.
Матч был доигран и завершился вничью — 2:2.