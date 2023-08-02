Бывшего футболиста сборной Украины обокрали на 500 тыс. долларов

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Они тщательно готовились к совершению преступлений, осуществляя наблюдение за будущим объектом и использовали различные методы конспирации.

Одной из жертв преступников стал бывший игрок сборной Украины Александр Кучер. Сообщается, что преступники проникли в дом спортсмена и вынесли имущество на сумму в 500 тыс. долларов. В фотоматериалах уголовного дела можно найти девять пар люксовых часов, ювелирные изделия и золотые слитки разного размера.

Полиция задержала двоих преступников. Во время проведения обысков у них было обнаружено и изъято похищенное имущество. Подозреваемым грозит до восьми лет тюремного заключения.

Кучер выступал за «Шахтер» с 2006 по 2017 год. В составе донецкого клуба он стал семикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также на счету Кучера 57 матчей за национальную сборную Украины.