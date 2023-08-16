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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Месси помог «Интеру Майами» выйти в финал Кубка Лиг

«Интер Майами» разгромил «Филадельфию Юнион» (4:1) в полуфинальном матче Кубка Лиг.

Барселона
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Источник: Reuters

Игра проходила на домашнем стадионе «Филадельфии». В составе «Интер Майами» голами отметились Хосеф Мартинес (3'), Лионель Месси (20'), Жорди Альба (45+3') и Давид Руиз (84').

У хозяев единственный мяч забил Алехандро Бедойя (73').

Мяч Месси стал победным в игре. Звездный аргентинский нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и левой ногой с тридцати метров точно пробил в дальний нижний угол ворот «Филадельфии».

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Месси продлил свою голевую серию в новой команде до шести матчей. Пока аргентинец в футболке «Интер Майами» ни разу не покидал поле без забитого мяча. Благодаря этому Месси возглавляет список лучших бомбардиров турнира, имея на своем счету уже девять забитых мячей.

Также в этой игре впервые на американском этапе карьеры отличился голом бывший партнер Месси по «Барселоне» Жорди Альба.

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В другом полуфинале «Нэшвилл» обыграл мексиканский клуб «Монтеррей» (2:0). Финальная игра состоится в ночь с 19 на 20 августа в Нэшвилле. Впервые в истории турнира Кубок Лиг разыграют между собой две американские команды.

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