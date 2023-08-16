Гол Месси помог «Интеру Майами» выйти в финал Кубка Лиг

Игра проходила на домашнем стадионе «Филадельфии». В составе «Интер Майами» голами отметились Хосеф Мартинес (3'), Лионель Месси (20'), Жорди Альба (45+3') и Давид Руиз (84').

У хозяев единственный мяч забил Алехандро Бедойя (73').

Мяч Месси стал победным в игре. Звездный аргентинский нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и левой ногой с тридцати метров точно пробил в дальний нижний угол ворот «Филадельфии».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ec02526b770e5e62&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239253" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Месси продлил свою голевую серию в новой команде до шести матчей. Пока аргентинец в футболке «Интер Майами» ни разу не покидал поле без забитого мяча. Благодаря этому Месси возглавляет список лучших бомбардиров турнира, имея на своем счету уже девять забитых мячей.

Также в этой игре впервые на американском этапе карьеры отличился голом бывший партнер Месси по «Барселоне» Жорди Альба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239254&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.