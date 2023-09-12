Хакер получил условный срок за крупнейшую утечку документов в истории футбола

С 2015 по 2018 год Пинту выложил в интернет и передал журналистам 18,6 млн документов, среди которых зарплаты футболистов Лионеля Месси и Неймара, обвинение Криштиану Роналду в изнасиловании, предполагаемые финансовые махинации в «Манчестер Сити». Переданная информация спровоцировала уголовные расследования в ряде европейских стран.

Хакера арестовали в январе 2019 года в Будапеште. После экстрадиции в Португалию Пинту провел в тюрьме год, после чего начал сотрудничать с властями по другим делам, предоставив им доступ к полученным им зашифрованным документам, что сделало его одновременно обвиняемым и защищенным свидетелем в Португалии.

Прокуратура предъявила Пинту 89 обвинений в хакерстве и попытке вымогательства, что карается лишением свободы на срок до 10 лет. Однако из-за закона об амнистии, одобренного по случаю визита Папы Римского Франциска в Португалию в августе 2023 года, Пинту избежал наказания по 79 пунктам, а еще по одному обвинению его оправдали.