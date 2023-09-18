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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Лионель Месси рассказал о своих любимых блюдах

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих любимых блюдах. Об этом сообщает портал TN Deportivo.

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Источник: Reuters

«Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе-де лече (молочная карамель — популярное блюдо в Южной Америке — прим. ред.), мороженое. Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше. Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому», — сказал Месси.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» в июне этого года. На счету 36-летнего аргентинца 11 матчей за американскую команду, в которых он забил 11 матчей и сделал пять результативных передач.

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