Лионель Месси рассказал о своих любимых блюдах

«Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе-де лече (молочная карамель — популярное блюдо в Южной Америке — прим. ред.), мороженое. Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше. Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому», — сказал Месси.