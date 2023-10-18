Месси ответил, уйдет ли он в аренду в другой клуб

«Рассматриваю ли я возможность на время уйти в аренду после невыхода в плей-офф? Нет. Мне жаль, что мы не квалифицировались в плей-офф, хотя были очень близки. Я пропустил несколько последних игр. В нашей команде было несколько травм. Июль выдался очень тяжелым, мы играли каждые три дня, много путешествовали. Но мы выиграли турнир, который важен для клуба и для всего, что нас ждет в следующем году.



Я продолжу тренироваться и сыграю в нашем следующем матче. Затем постараюсь в лучшем состоянии вернуться в сборную в ноябре. После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. У меня впервые будет больше свободных дней в декабре, и я смогу со спокойствием провести их с близкими людьми. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начнем с нуля и будем готовиться к сезону наилучшим образом», — цитирует Месси ESPN.