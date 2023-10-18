Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
17:00
Нефтехимик
Форте
02
Футбол. Кубок России
16:00
Волгарь
Енисей
10
Футбол. Кубок России
12:00
Динамо Вл
Ротор
10
Футбол. Сборные
03:00
Мексика
Германия
22
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
16Ничья сборной России с Катаром
18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси ответил, уйдет ли он в аренду в другой клуб

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, собирается ли он уходить в аренду из американского клуба в зимнее трансферное окно из-за того, что команда не вышла в плей-офф МЛС.

Наверх
Источник: Reuters

«Рассматриваю ли я возможность на время уйти в аренду после невыхода в плей-офф? Нет. Мне жаль, что мы не квалифицировались в плей-офф, хотя были очень близки. Я пропустил несколько последних игр. В нашей команде было несколько травм. Июль выдался очень тяжелым, мы играли каждые три дня, много путешествовали. Но мы выиграли турнир, который важен для клуба и для всего, что нас ждет в следующем году.

Я продолжу тренироваться и сыграю в нашем следующем матче. Затем постараюсь в лучшем состоянии вернуться в сборную в ноябре. После этого я буду наслаждаться отпуском в Аргентине. У меня впервые будет больше свободных дней в декабре, и я смогу со спокойствием провести их с близкими людьми. В январе я снова вернусь, чтобы провести предсезонку. Начнем с нуля и будем готовиться к сезону наилучшим образом», — цитирует Месси ESPN.

Ранее сообщалось, что Месси может уйти в аренду в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. 36-летний футболист перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Полузащитник «Краснодара» Кривцов: Если Ивича позовет «Спартак»,...
Стала известна причина конфликта Абаскаля и Соболева
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь