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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Канчельскис возмущен своим увольнением из «Тобола»

Казахстанский футбольный клуб «Тобол» объявил об уходе бывшего игрока «МЮ» и сборной России Андрея Канчельскиса с поста директора, но сам футбольный функционер заявил, что документов об уходе не подписывал.

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Источник: РИА "Новости"

«Директор ФК “Тобол” Андрей Канчельскис покидает клуб. От имени футбольного клуба “Тобол” выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Сам Канчельскис заявил, что не подписывал никаких документов об уходе. Также он назвал мошенником совладельца клуба, который подтвердил его отставку.

«Я покинул “Тобол”? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает черные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября — будем разбираться.

Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моем увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и еще некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьезное дело, теперь они будут за это отвечать«, — приводит слова Канчельскиса “Чемпионат”.

Канчельскис был назначен на должность директора клуба в июле этого года.

За свою карьеру Андрей Канчельскис выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он стал чемпионом Европы среди молодежных сборных, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии.

В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.

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