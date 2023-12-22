Суарес воссоединится с Месси в «Интер Майами»

По информации источника, контракт 36-летнего уругвайца с американским клубом полностью согласован. Суарес заключит с «Интер Майами» до конца 2024 года с возможностью продления еще на один год.

Отмечается, что устная договоренность между Суаресом и «Интер Майами» была достигнута еще месяц назад, однако большое количество времени ушло на подготовку всех документов.

Суарес воссоединится в американском клубе со своими бывшими одноклубниками в «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми он играл в одной команде на протяжении шести лет — с 2014-го по 2020 год.

Минувший год Суарес провел в чемпионате Бразилии, где выступал за «Гремио» и выиграл с клубом серебряные медали. Уругваец был признан лучшим игроком сезона и стал самым результативным игроком турнира по системе «гол+пас». На его счету 33 матчей, в которых он забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.