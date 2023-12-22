Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21.12
Мальорка
Осасуна
32
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Суарес воссоединится с Месси в «Интер Майами»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес переходит в «Интер Майами». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Барселона
Наверх
Источник: AP 2023

По информации источника, контракт 36-летнего уругвайца с американским клубом полностью согласован. Суарес заключит с «Интер Майами» до конца 2024 года с возможностью продления еще на один год.

Отмечается, что устная договоренность между Суаресом и «Интер Майами» была достигнута еще месяц назад, однако большое количество времени ушло на подготовку всех документов.

Суарес воссоединится в американском клубе со своими бывшими одноклубниками в «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми он играл в одной команде на протяжении шести лет — с 2014-го по 2020 год.

Минувший год Суарес провел в чемпионате Бразилии, где выступал за «Гремио» и выиграл с клубом серебряные медали. Уругваец был признан лучшим игроком сезона и стал самым результативным игроком турнира по системе «гол+пас». На его счету 33 матчей, в которых он забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.

Суарес подпишет контракт с «Интер Майами» в качестве свободного агента, так как его контракт с «Гремио» официально прекратит свое действие 31 декабря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мог бы выучить три предложения». Радимов раскритиковал тренера...
Суарес воссоединится с Месси в «Интер Майами»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь