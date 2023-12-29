«Зенит» готовит предложение по приобретению защитника «Сантоса»

Источник: https://www.goal.com/

Как сообщает Goal Brazil, «Зенит» намерен зимой усилиться центральным защитником «Сантоса».

Жоаким перешел в «Сантос» в феврале 2023-го, за 60% экономических прав на него клуб заплатил 3 млн евро. Остальные 40% принадлежат «Куябе», его предыдущему клубу. За 39 матчей в составе «Сантоса» защитник забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

В декабре 2023 года «Сантос», проиграв в заключительном туре чемпионата Бразилии, вылетел из высшего футбольного дивизиона. Для легендарного клуба Пеле и Неймара это первое понижение в классе за 111-летнюю историю.