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13:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси снялся в рекламе пива для Супербоула

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снялся в рекламе пива для финального матча по американскому футболу.

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Как сообщает Daily Mail, рекламный ролик с участием Месси, который покажут в одном из перерывов финальной игры по американскому футболу — Супербоуле, может достигать стоимости в $14 млн. Месси впервые снялся в рекламе для Супербоула. В этом году Super Bowl LVIII пройдет в Лас-Вегасе 11 февраля.

В тизере к 60-секундному ролику показано, как Месси заказывает напиток, подходя к бару, и его реакция, когда из крана перестает литься пиво.

Ранее Месси спустил на воду круизный лайнер стоимостью в $2 млрд.

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Месси снялся в рекламе пива для Супербоула
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