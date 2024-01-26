Месси снялся в рекламе пива для Супербоула

Как сообщает Daily Mail, рекламный ролик с участием Месси, который покажут в одном из перерывов финальной игры по американскому футболу — Супербоуле, может достигать стоимости в $14 млн. Месси впервые снялся в рекламе для Супербоула. В этом году Super Bowl LVIII пройдет в Лас-Вегасе 11 февраля.