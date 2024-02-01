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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Мурад Мусаев покинул «Сабах» после разгрома в Кубке Азербайджана

Экс-тренер «Краснодара» возглавлял азербайджанский клуб с ноября 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

30 января «Карабах», основным голкипером которого является россиянин Андрей Лунев, в гостях разгромил «Сабах» со счетом 7:1 в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского клуба, Мурад Мусаев сообщил руководству о желании уйти в отставку.

В сезоне-2022−2023 «Сабах» под руководством Мусаева занял второе место в чемпионате Азербайджана. Данный результат стал лучшим в истории клуба. В нынешнем сезоне «Сабах» занимает седьмое место из десяти команд-участниц чемпионата, набрав 26 очков в 20 матчах.

40-летний специалист с 2011 по 2021 годы работал в системе «Краснодара».

 Мурад Мусаев покинул «Сабах» после разгрома в Кубке Азербайджана
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