Мурад Мусаев покинул «Сабах» после разгрома в Кубке Азербайджана

30 января «Карабах», основным голкипером которого является россиянин Андрей Лунев, в гостях разгромил «Сабах» со счетом 7:1 в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского клуба, Мурад Мусаев сообщил руководству о желании уйти в отставку.

В сезоне-2022−2023 «Сабах» под руководством Мусаева занял второе место в чемпионате Азербайджана. Данный результат стал лучшим в истории клуба. В нынешнем сезоне «Сабах» занимает седьмое место из десяти команд-участниц чемпионата, набрав 26 очков в 20 матчах.