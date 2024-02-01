Евро-2024: расписание матчей Чемпионата Европы по футболу

Основная информация о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 станет 17-м в истории турниров.

Место проведения: Германия.

Даты: 14 июня — 14 июля.

Количество участников: 24.

Где пройдет Евро-2024

Матчи чемпионата Европы примут 10 городов Германии:

Берлин, «Олимпийский стадион»;

Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк»;

Дюссельдорф, «Меркур Шпиль Арена»;

Франкфурт-на-Майне «Дойче Банк Парк»;

Гельзенкирхен, «Фелтинс-Арена»;

Гамбург, «Фолькспаркштадио»;

Кельн, «Райн Энерги»;

Лейпциг, «Ред Булл Арена»;

Мюнхен, «Альянц Арена»;

Штутгарт «МХП-Арена».

Россия на Евро-2024

Сборная России не выступит на Чемпионате Европы по футболу 2024. Российская национальная команда и российские футбольные клубы официально отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА. Таким образом, Россия не смогла выступить в отборочном турнире и не сыграет в финальной стадии Евро.

Как проходит чемпионат Европы по футболу

Формально чемпионат Европы состоит из отборочной стадии или квалификации и основного, финального раунда. В отборочной стадии Евро-2024 принимают участие 53 сборные, из которых только 24 получают право сыграть в решающей стадии и сразиться непосредственно за трофей.

Германия автоматически квалифицировалась в финальную стадию Чемпионата Европы 2024 как страна-хозяйка турнира и участия в отборочном раунде не принимала.

Отборочные матчи: квалификация

Квалификационный турнир чемпионата Европы состоит из двух частей: группового этапа и стадии плей-офф, также известной как стыковые матчи.

Отборочный этап Чемпионата Европы-2024 стартовал в марте 2023 года. 53 сборные были разделены на 10 групп. По итогам отборочного турнира сборные, занявшие первое и второе места в своих группах, всего 20 команд, вышли в итоговую стадию Чемпионата Европы-2024.

Еще три путевки в основную стадию чемпионата Европы разыгрываются через стыковые матчи. В них участвуют 12 сборных, которые выиграли свои группы в лигах А, B и C другого европейского турнира сборных, Лиги наций, при условии, что эти команды еще не квалифицировались на Евро.

Стыковые матчи состоят из шести полуфиналов и трех финалов.

Отборочные матчи Евро-2024

Отборочный турнир Евро-2024 проходил с марта по ноябрь 2023 года. В ходе квалификации определились 20 участников турнира. Еще 3 команды-участницы чемпионата Европы станут известны после завершения стадии стыковых матчей.

Групповой этап отборочных матчей

53 национальные сборные на этой стадии отбора Евро-2024 были путем жеребьевки разбиты на 10 групп: 7 групп по 5 команд и 3 группы по 6 команд. В рамках своей группы все команды играли по два матча по принципу «каждый с каждым», один матч дома и один на выезде. Команды, занявшие первое и второе места в группах, обеспечили себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы по футболу.

Таблица результатов квалифицированных команд

Группа А



1. Испания 21 очко 2. Шотландия 17 Группа B



1. Франция 22 2. Нидерланды 18 Группа С



1. Англия 20 2. Италия 14 Группа D



1. Турция 17 2. Хорватия 16 Группа E



1. Албания 15 2. Чехия 15 Группа F



1. Бельгия 20 2. Австрия 19 Группа G



1. Венгрия 18 2. Сербия 14 Группа H



1. Дания 22 2. Словения 22 Группа I



1. Румыния 22 2. Швейцария 17 Группа J



1. Португалия 30 2. Словакия 22

Полные итоги и результаты отборочного турнира Евро-2024 вы можете посмотреть здесь.

Плей-офф отборочных матчей: расписание

Стадия плей-офф или стадия стыковых отборочных матчей пройдет в марте 2024 года. Матчи будут сыграны 21 и 26 марта.

Пары стыковых матчей

Лига А. Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.

Лига B. Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина.

Лига C. Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Полуфинал стыковых матчей

Матчи полуфинальной стадии пройдут 21 марта. В рамках Лиги А Польша сыграет с Эстонией, а Уэльс с Финляндией. В Лиге B Израиль померяется силами с Исландией, а Босния примет Украину. В лиге C Грузия сыграет с Люксембургом, а Греция встретится с Казахстаном. Победители пар выйдут в финалы в своих лигах.

Расписание стыковых матчей вы можете найти на проекте Спорт Mail.ru по ссылке.

Финал стыковых матчей

Финальные стыковые матчи, в которых встретятся победители полуфиналов в рамках своих лиг, пройдут 26 марта. Победители финалов попадут в групповую стадию чемпионата Европы по футболу 2024.

Финальный турнир Евро-2024

Финальная или основная часть Евро-2024 пройдет в Германии в июне-июле 2024 года. Турнир стартует 14 июня и завершится 14 июля. Решающий матч пройдет в Берлине.

Результаты жеребьевки

Жеребьевка группового этапа Евро-2024 прошла в Гамбурге 2 декабря 2023 года. На ней определились составы групп финальной стадии турнира.

Групповой этап

Групповой этап Евро-2024 пройдет с 14 по 26 июня. На этой стадии турнира сборные сыграют по одному матчу по принципу «каждый с каждым» в рамках своих групп. Команды, занявшие первое и второе места группах выйдут у ⅛ финала. Также в плей-офф турнира попадут четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

Участники группового этапа чемпионата Европы

Расписание матчей группового этапа Евро-2024

Расписание матчей группового этапа Евро-2024 уже известно. Матчи этой стадии пройдут с 14 по 26 июня. Откроется чемпионат Европы матчем между хозяйкой турнира сборной Германии и Шотландией.

С полным расписанием групповой стадии вы можете ознакомиться на проекте Спорт Mail.ru по ссылке.

Плей-офф

Плей-офф чемпионата Европы по футболу состоит из ⅛ финала, ¼ финала, полуфиналов и финала. От проведения матчей за третье место на турнире отказались в 1980 году. Таким образом, бронзовыми призерами Евро становятся команды, проигравшие свои полуфинальные матчи.

⅛ финала

Участники ⅛ финала определятся по итогам групповой стадии турнира. Матчи ⅛ финала пройдут с 29 июня по 2 июля. Расписание игр и потенциальные пары соперников можно посмотреть здесь.

Четвертьфинал

В четвертьфинал пройдут команды-победители матчей ⅛ финала. Состав участников четвертьфинала станет известен позднее. Матчи пройдут 5 и 6 июля.

Полуфинал

Победители четвертьфинальных матчей сыграют в полуфиналах. Матчи пройдут 9 и 10 июля в Мюнхене и Дортмунде.

Финал

Решающий матч чемпионата Европы по футболу 2024 года будет сыгран в Берлине на «Олимпийском стадионе» 14 июля. В финале встретятся сборные-победительницы полуфинальных матчей.

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Олимпийский стадионе в Берлине, на котором пройдет финал Евро-2024 | Источник: AP 2023

Как купить билеты на Евро-2024

Билеты на матчи Евро-2024 можно купить на официальном сайте турнира по ссылке. Продажа проходит в несколько этапов. 12 декабря завершилась лотерея, в ходе которой болельщики, желающие попасть на матчи турнира, могли оставить заявки на билеты. В марте на официальном сайте Евро-2024 откроется специальная платформа, на которой болельщики, приобретшие билеты в ходе лотереи, смогут их продать.

Вопросы и ответы

Отвечаем на главные вопросы о чемпионате Европы-2024: сколько стоят билеты, кто выиграл первый Евро в истории и кому предстоит защищать титул?

Как звучит официальный слоган Евро-2024?

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет под девизом «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы». Он был представлен в октябре 2021 года.

Сколько стоит билет на Чемпионат Европы по футболу 2024?

Стоимость самых дешевых билетов на матчи групповой стадии турнира составляет 30 евро. Самые дорогие билеты на игры этой стадии стоят 900 евро — во столько обойдется один билет премиальной категории на матч открытия Евро, в котором встретятся Германия и Шотландия. Билеты на матчи ⅛ финала стоят от 50 евро, на четвертьфиналы — от 60 евро, на полуфиналы — от 80 евро.

Желающим посетить финал придется заплатить минимум 95 евро. По такой цене билеты смогут купить болельщики команд-участниц финала. Самый дорогой билет на главный матч турнира стоит 2000 евро.

Кто был первым чемпионом Европы в истории?

Самый первый в истории чемпионат Европы по футболу прошел в 1960 году. Его победителем стала сборная СССР. В финале советские футболисты обыграли сборную Югославии со счетом 2:1. Голы в составе сборной СССР забили Слава Метревели и Виктор Понедельник.

Какие страны не участвуют в Евро-2024?

Турнир пропустят следующие европейские сборные: Россия, Норвегия, Кипр, Гибралтар, Ирландия, Северная Македония, Мальта, Армения, Латвия, Молдавия, Фарерские острова, Швеция, Азербайджан, Черногория, Литва, Болгария, Северная Ирландия, Сан-Марино, Беларусь, Косово, Андорра и Лихтенштейн.

Кто является действующим чемпионом Европы по футболу?

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Итальянцы под руководством Роберто Манчини в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 1:1 (3:2).

Сборная Италии - действующий чемпион Европы по футболу | Источник: Reuters

Интересно, что прошлый чемпионат Европы, хоть и был сыгран в 2021 году из-за пандемии коронавируса, официально все равно носит название Евро-2020. Таким образом, сборная Италии является чемпионом Европы-2020.