В УЕФА заявили, что у Рубиалеса нет будущего в футболе

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого его раскритиковали и разразился скандал. Позднее Рубиалеса временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы. В конце октября дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса на три года от футбольной деятельности.