В УЕФА заявили, что у Рубиалеса нет будущего в футболе
Карьера экс-руководителя Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса завершена навсегда. Осенью он покинул пост после скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо на ЧМ.
Карьера экс-руководителя Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса завершена навсегда. Осенью он покинул пост после скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо на ЧМ.
«Для Рубиалеса нет будущего в футболе, его карьера завершена навсегда. Мы хотели сделать это публично», — приводит слова генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса «РИА Новости Спорт».
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого его раскритиковали и разразился скандал. Позднее Рубиалеса временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы. В конце октября дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса на три года от футбольной деятельности.
Луис Рубиалес руководил Королевской испанской футбольной федерацией с мая 2018 года.