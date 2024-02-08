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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

В УЕФА заявили, что у Рубиалеса нет будущего в футболе

Карьера экс-руководителя Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса завершена навсегда. Осенью он покинул пост после скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо на ЧМ.

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Источник: Reuters

«Для Рубиалеса нет будущего в футболе, его карьера завершена навсегда. Мы хотели сделать это публично», — приводит слова генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса «РИА Новости Спорт».

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо. После этого его раскритиковали и разразился скандал. Позднее Рубиалеса временно отстранила ФИФА. В начале сентября прокуратура предъявила ему обвинение в сексуализированном насилии: Рубиалес может получить до четырех лет тюрьмы. В конце октября дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса на три года от футбольной деятельности.

Луис Рубиалес руководил Королевской испанской футбольной федерацией с мая 2018 года.

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