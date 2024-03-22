Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы

20 марта стало известно, что суд Барселоны согласился выпустить 40-летнего футболиста из тюрьмы на время рассмотрения апелляции под залог в размере одного миллиона евро. У самого Алвеса таких денег сейчас нет. Он надеялся на то, что залог за него внесет отец Неймара, однако тот публично ему отказал.

Накануне представители футболиста связались с несколькими банками, чтобы получить от них кредит на оплату залога. Большинство банков отказались дать деньги Алвесу из-за возможных репутационных рисков, однако один из них все-таки согласился. Залог может быть внесен уже сегодня и Алвес сможет выйти из тюрьмы.

Помимо залога футболисту придется сдать испанский и бразильский паспорт, чтобы он не смог покинуть страну. Также его обязуют еженедельно отмечаться в суде Барселоны, где рассматривается его дело.

22 февраля Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет.