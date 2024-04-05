Неймар стал десятым в истории спортсменом-миллиардером

По информации источника, 32-летний бразилец с начала выступлений на профессиональном уровне заработал 933,2 млн евро (1,01 млрд долларов). В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.

Таким образом Неймар стал десятым спортсменом, которому удалось заработать за карьеру 1 млрд долларов.

Список спортсменов-миллиардеров

Майкл Джордан (США, баскетбол) — 2,7 млрд долларов; Тайгер Вудс (США, гольф) — 1,85 млрд долларов; Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 1,57 млрд долларов; Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1,36 млрд долларов; Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 1,36 млрд долларов; Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 1,17 млрд долларов; Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1,14 млрд долларов; Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) — 1,13 млрд долларов; Фил Микельсон (США, гольф) — 1,05 млрд долларов; Неймар (Бразилия, футбол) — 1,01 млрд долларов.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. За саудовский клуб бразилец провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. В ноябре Неймар перенес операцию на передней крестообразной связке и разорванном мениске, из-за чего выбыл на продолжительный срок.