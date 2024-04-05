Неймар стал десятым в истории спортсменом-миллиардером
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал за карьеру один миллиард долларов. Об этом сообщает Transfer News Live.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал за карьеру один миллиард долларов. Об этом сообщает Transfer News Live.
По информации источника, 32-летний бразилец с начала выступлений на профессиональном уровне заработал 933,2 млн евро (1,01 млрд долларов). В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.
Таким образом Неймар стал десятым спортсменом, которому удалось заработать за карьеру 1 млрд долларов.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. За саудовский клуб бразилец провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. В ноябре Неймар перенес операцию на передней крестообразной связке и разорванном мениске, из-за чего выбыл на продолжительный срок.
По информации журналиста Фабрицио Романо, с учетом всех бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год.