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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар стал десятым в истории спортсменом-миллиардером

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал за карьеру один миллиард долларов. Об этом сообщает Transfer News Live.

Источник: AFP 2023

По информации источника, 32-летний бразилец с начала выступлений на профессиональном уровне заработал 933,2 млн евро (1,01 млрд долларов). В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.

Таким образом Неймар стал десятым спортсменом, которому удалось заработать за карьеру 1 млрд долларов.

Список спортсменов-миллиардеров

  1. Майкл Джордан (США, баскетбол) — 2,7 млрд долларов;
  2. Тайгер Вудс (США, гольф) — 1,85 млрд долларов;
  3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 1,57 млрд долларов;
  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1,36 млрд долларов;
  5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 1,36 млрд долларов;
  6. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 1,17 млрд долларов;
  7. Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1,14 млрд долларов;
  8. Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) — 1,13 млрд долларов;
  9. Фил Микельсон (США, гольф) — 1,05 млрд долларов;
  10. Неймар (Бразилия, футбол) — 1,01 млрд долларов.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. За саудовский клуб бразилец провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи. В ноябре Неймар перенес операцию на передней крестообразной связке и разорванном мениске, из-за чего выбыл на продолжительный срок.

По информации журналиста Фабрицио Романо, с учетом всех бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год.

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