51-летний Зинедин Зидан стал дедушкой во второй раз

У его старшего сына Энцо родилась двойня — девочки Джулия и Кайя. Об этом 29-летний футболист сообщил в соцсетях. В 2022 году Зинедин Зидан стал дедом в первый раз — в 49 лет. Тогда у Энцо и его спутницы Карен Гонсалвеш родилась девочка, которую назвали Сиа.

Энцо — старший из четырех сыновей Вероники Фернандес и Зинедина Зидана. Последним клубом 29-летнего полузащитника была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

Зинедин Зидан за свою игровую карьеру выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал Мадрид». Всего за карьеру он провел 690 матчей во всех турнирах, в которых забил 125 голов и сделал 142 результативные передачи.

Ранее Зидан принял участие в выставочном матче, посвященном столетию стадиона «Парк Лескюр» — домашней арены футбольного клуба «Бордо».