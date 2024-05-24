51-летний Зинедин Зидан стал дедушкой во второй раз
У сына экс-футболиста и бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана Энцо родилась двойня.
У сына экс-футболиста и бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана Энцо родилась двойня.
У его старшего сына Энцо родилась двойня — девочки Джулия и Кайя. Об этом 29-летний футболист сообщил в соцсетях. В 2022 году Зинедин Зидан стал дедом в первый раз — в 49 лет. Тогда у Энцо и его спутницы Карен Гонсалвеш родилась девочка, которую назвали Сиа.
Энцо — старший из четырех сыновей Вероники Фернандес и Зинедина Зидана. Последним клубом 29-летнего полузащитника была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона.
Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании и трижды побеждали в Лиге чемпионов.
Зинедин Зидан за свою игровую карьеру выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал Мадрид». Всего за карьеру он провел 690 матчей во всех турнирах, в которых забил 125 голов и сделал 142 результативные передачи.
Ранее Зидан принял участие в выставочном матче, посвященном столетию стадиона «Парк Лескюр» — домашней арены футбольного клуба «Бордо».
Одним из ярких моментов встречи сотворил 51-летний Зидан, который прошел полполя, чеканя мяч. Все это время за ним гнался Вилфрид Мбаппе — отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который ближайшим летом должен перебраться в мадридский «Реал».