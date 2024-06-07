«Зенит» занял 67-е место в рейтинге самых популярных клубов

Петербургский «Зенит» занял 67-е место в рейтинге футбольных клубов по числу подписчиков в соцсетях, который опубликован на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

По данным организации, число подписчиков чемпиона России в популярных социальных сетях составляет 9 миллионов. По сравнению с 2023 годом количество подписчиков увеличилось на 700 тысяч человек. «Зенит» стал единственным российским клубом в первой сотне.

Первое место в топ-100 с большим преимуществом занял мадридский «Реал», у которого 410,9 млн подписчиков. На второй строчке расположилась «Барселона» (360,7 млн), на третьей — «Манчестер Юнайтед» (216,3 млн). По сравнению с 2023 годом «Реал» прибавил 48,4 млн подписчиков, это самый большой результат среди всех клубов рейтинга.

«Интер Майами», где теперь выступает аргентинец Лионель Месси, прибавил 31,1 млн, год назад у клуба из MLS было лишь 2,3 млн подписчиков.

В прошедшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал победил в Кубке и Суперкубке страны.