В МЛС забили красивый гол с центра поля: видео

«Цинциннати» на своем поле принимал «Филадельфию». Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. На 60-й минуте матча аргентинский нападающий «Цинциннати» Лука Орельяно забил гол с центра поля, находясь слева от центрального круга.

В составе хозяев отличились Кевин Келси (29-я минута), Лусиано Акоста (49, 90+10), Лука Орельяно (60). У гостей дублем отметился Тай Барибо (43, 90+1), а также гол забил Хесус Буэно (55).

В текущем сезоне «Цинциннати» занимает второе место в Восточной конференции с 39 баллами, отставая от лидера «Интер Майами» на два очка. «Филадельфия» располагается на десятом месте в этой же конференции с 20 очками.

Ранее стало известно, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отказался от предложения «Аль-Хиляля» в €1,4 млрд и перешел в клуб из штата Флорида. «Аль-Хиляль» пытался заключить контракт с Месси, когда он уходил из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Также 36-летний футболист заявил, что «Интер Майами» станет последним клубом в его профессиональной карьере.