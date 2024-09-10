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СМИ: Неймару потребуется еще два месяца на восстановление

Нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба CBF

По информации AS, Неймар сможет вернуться на поле в ноябре.

В июле в клубе сообщили, что бразильский нападающий вернулся к тренировкам.

Напомним, в августе 2023 года Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за €90 млн. За саудовский клуб 32-летний футболист провел пять матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.

В октябре Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии. Позднее он перенес операцию на передней крестообразной связке и на разорванном мениске, из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Аль-Хилялем» рассчитано до лета 2025 года.

Ранее стали известны зарплаты всех топ-футболистов в Саудовской Аравии.

Самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата стал нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который в сезоне-2024/25 заработает 200 млн евро без учета бонусов. В тройку лидеров по окладу вошли нападающий «Аль-Хиляля» Неймар и нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, которые в новом сезоне гарантировано заработают по 100 млн евро.