Роналдиньо стал совладельцем клуба в США

44-летний Роналдиньо подписал соглашение на Нью-Йоркской фондовой бирже и был представлен в качестве акционера «Гринвилл Триумф». Команда из Южной Каролины была основана в 2018 году и выступает в третьей лиге США. Также бразилец стал совладельцем и женской команды «Гринвилл Либерти», выступающей во втором по силе женском дивизионе США USL W.
«То, что “Гринвилл Триумф” и “Либерти” уделяют особое внимание игре молодежи, создавая молодежные команды для мальчиков и девочек, а также уровень соревновательного мастерства профессиональной команды “Триумфа” и предпрофессиональной команды “Либерти”, впечатляет. Для меня и нашей группы это возможность поддержать развитие футбола, а также стать частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур», — сказал Роналдиньо.
В 2018 году Роналдиньо завершил карьеру, на протяжении которой играл за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и мексиканский «Керетаро». За сборную Бразилии он провел 97 матчей, в которых забил 33 мяча. В составе «пентакампеонов» Роналдиньо становился чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки 1999 года и Кубка конфедераций 2005 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине 2008 года.