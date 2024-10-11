Роналдиньо стал совладельцем клуба в США

В 2018 году Роналдиньо завершил карьеру, на протяжении которой играл за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и мексиканский «Керетаро». За сборную Бразилии он провел 97 матчей, в которых забил 33 мяча. В составе «пентакампеонов» Роналдиньо становился чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки 1999 года и Кубка конфедераций 2005 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине 2008 года.