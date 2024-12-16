Неймар назвал клуб, в котором провел лучшие годы карьеры

«Мои лучшие спортивные годы были в “ПСЖ”. Но это было грустно, потому что у меня часто были очень серьезные травмы, которые длились три-четыре месяца. Это меня очень беспокоило. Но с точки зрения футбола Неймар из “ПСЖ” был лучшим Неймаром за всю мою карьеру. Я счастлив, что смог предложить свой футбол французскому», — приводит слова Неймара RMC Sport.
32-летний Неймар провел за «ПСЖ» 173 матча во всех турнирах, в которых забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач. В составе парижан нападающий пять раз выиграл чемпионат Франции, трижды стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также два раза выиграл Кубок французской лиги.
Также Неймар заявил, что доволен своей карьерой.
«Реальность превзошла все мечты, которые у меня были в детстве. Когда я был маленьким, моей мечтой было играть за “Сантос” и сборную Бразилии. Но Бог дал мне гораздо больше.
Я очень доволен своей карьерой, я играл в очень больших клубах. И сегодня я лучший бомбардир в истории “селесао”, счастлив, что добился этого. Это была большая работа, я приложил большие усилия.
Я посвятил себя сборной. Творить историю для своей страны — это нечто великолепное, это честь. Думаю, мои дети увидят, что я был важен в истории моей страны, — добавил футболист.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. В составе национальной команды футболист провел 128 матчей и забил 79 голов.