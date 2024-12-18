Неймар раскрыл истинную причину ухода из «ПСЖ»

«Первый год был великолепным, меня очень хорошо приняли люди и французские болельщики. Последние два, три года были не такими. Что касается меня, то это была несправедливость, потому что я всегда выкладывался на поле до конца.



Я не злюсь, но мне было немного грустно из-за того, как со мной обращались болельщики, особенно когда они приходили ко мне домой, когда они хотели вторгнуться в мой дом, оскорбить меня или ударить меня. Для меня они перешли все границы. Наши отношения больше не были уважительными, в то время как я всегда уважал их. Это была действительно сложная ситуация. Мне было грустно из-за того, как со мной обращались в конце, но это прошло», — сказал Неймар.