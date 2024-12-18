Неймар раскрыл истинную причину ухода из «ПСЖ»

32-летний бразилец поведал, что болельщики парижского клуба вели себя очень неуважительно по отношению к нему, что стало одной из причин смены клуба.
«Первый год был великолепным, меня очень хорошо приняли люди и французские болельщики. Последние два, три года были не такими. Что касается меня, то это была несправедливость, потому что я всегда выкладывался на поле до конца.
Я не злюсь, но мне было немного грустно из-за того, как со мной обращались болельщики, особенно когда они приходили ко мне домой, когда они хотели вторгнуться в мой дом, оскорбить меня или ударить меня. Для меня они перешли все границы. Наши отношения больше не были уважительными, в то время как я всегда уважал их. Это была действительно сложная ситуация. Мне было грустно из-за того, как со мной обращались в конце, но это прошло», — сказал Неймар.
Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории футбола. За шесть лет в парижском клубе он провел 173 матча, в которых забил 118 голов и отдал 77 голевых передач. Сообщалось, что руководство «ПСЖ» платило Неймару до 200 тыс. евро за взаимодействие с фанатами после матчей.
Летом 2023 года Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. Из-за постоянных травм бразилец провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.