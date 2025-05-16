Лучшие матчи уикенда: битва за золото РПЛ и финал Кубка Англии

«Лацио» сражается за путевку в Лигу чемпионов и точно даст бой хозяевам стадиона «Джузеппе Меацца». Но после того, что «Интеру» довелось пережить в эпических противостояних с «Барселоной», «нерадзурри» сам черт не страшен. Несмотря на огромную усталость и проблемы с составом «Интер» уверенно и четко разобрался в предыдущих турах с «Вероной» и «Торино», а, казалось, несущийся к скудетто «Наполи» вдруг задрожал, и в чемпионской гонке снова ничего не понятно. Как сложатся дела «Интера» в финале ЛЧ с «ПСЖ», еще поглядим, но на внутренней арене любая осечка «Наполи» будет означать титул закаленного испытаниями «Интера», который, когда ему надо, забьет всегда и любому, причем автором нужного гола может стать кто угодно, хоть Ачерби, хоть Аслани, хоть Фраттези, хоть вратарь Зоммер, если будет очень надо.