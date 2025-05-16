Лучшие матчи уикенда: битва за золото РПЛ и финал Кубка Англии

«Оренбург» — «Краснодар»
Прогноз: победа «Краснодара» за 1,75.
Матч, к которому приковано пристальное внимание не только в Краснодаре, но и в Санкт-Петербурге. «Оренбург» в отчаянном положении. Даже ничья лишает команду Слишковича последних шансов остаться в РПЛ. Но и «Краснодар» устроит лишь победа, чтобы не упустить такой близкий чемпионский титул перед самым финишем.
«Краснодару» не всегда удаются матчи с «Оренбургом», например, 2,5 года назад «быки» сгорели в Южном Предуралье 1:5. Но матч первого круга в этом сезоне выиграли 4:0, а после поражения от ЦСКА осечек допускать категорически нельзя. В команде Мусаева это понимают, и как раз игры с уступающими в классе соперниками краснодарцам удаются в этом сезоне хорошо. Вряд ли победа будет легкой, но иного исхода для Кордобы, Сперцяна и компании просто нет. На «Газовике», возможно, потребуется подвиг вроде спасения Агкацева в Махачкале, но этот «Краснодар» готов к подвигам. «Зенит» сыграет в Ростове-на-Дону тем же вечером. Это может быть «золотой» матч для «Краснодара» — но только, если «быки» выполнят свою часть задачи.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.12
Кубок Англии подарил нам необычный финал. Участие в нем «Сити» в третий раз подряд никого не удивляет, даже в нынешнем турбулентном для «горожан» сезоне. Другое дело — «Пэлас» австрийского тренера Оливера Гласнера. Скромный «Кристал Пэлас» никогда не выигрывал Кубок, и это третий финал для «орлов хрустального дворца». Два предыдущих проиграны «МЮ», третья попытка будет против другого клуба из Манчестера.
С фаворитом все понятно, но «Пэлас» вовсе не мальчики для битья, а крепчайший середняк, который любит и умеет противостоять более статусным клубам. В полуфинале, тоже на «Уэмбли», «стекольщики» образцово показательно уничтожили «Астон Виллу» Унаи Эмери со счетом 3:0. Если лондонцы справятся с еще одним топом, это будет сенсацией, но не какого-то вселенского масштаба. Гвардиола где-то что-то починил, но команда так и не вышла на свои обычные прежде показатели. «Сити» тяжело даются забитые мячи, но не против «Пэлас»: очные встречи сезона были веселыми и результативными — 2:2 и 5:2. Финал, конечно, особая история, но на 0:0 в основное время никто играть не будет, даже «Пэлас».
«Арсенал» — «Ньюкасл»
Прогноз: двойной шанс «Ньюкасла» (ничья или победа гостей) за 1,83.
Интригующий матч, который может оказаться определяющим в борьбе за не самое важное звание вице-чемпиона Англии и точно повлияет на расклады в борьбе за путевки в Лигу чемпионов, учитывая высочайшую плотность в таблице. «Арсенал» в предыдущем туре умудрился сотворить камбэк с 0:2 на «Энфилде», а «Ньюкасл» по делу разобрался дома с прямым конкурентом в лице «Челси», так что обе команды интересно смотрятся перед финишем, правда, «канониры» лишились своего импровизированного нападающего Микеля Мерино, который был удален в игре с «Ливерпулем».
«Арсенал» считают фаворитом на победу, но «канониры» уже пять матчей подряд не могут выиграть, правда, сюда включены и встречи с могучим «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Форма «Ньюкасла» заметно лучше, и северяне уже обыграли «Арсенал» трижды за сезон: 1:0 в первом круге и два раза 2:0 в Кубке лиги. Команда Эдди Хау на ходу и вполне способна еще увеличить серию «Арсенала» без побед, а может, даже и потеснить его со второго места. За «сорок» психология. Команда здорово накатывает на финиш, а соперник продолжает переживать неудачи в гонке с «Ливерпулем» и вылет из Лиги чемпионов.
«Ростов» — «Зенит»
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1,82.
У «Зенита» эмоциональные качели и явные проблемы с игрой. Вроде команда Семака догоняет «Краснодар» и повышает свои шансы в седьмой раз подряд забрать чемпионский титул, но тут же получает обидный щелчок по носу от ЦСКА в Кубке как наказание за игру на удержание счета. Недолго Александр Соболев ходил в героях после матча с «Пари НН». После комичного пенальти с ЦСКА он опять один из самых критикуемых в России футболистов. Хотя сыграл в матче одну минуту.
«Ростов» наоборот празднует третий в истории клуба выход в финал Кубка, и позитивный настрой ростовчан вполне может стать камнем преткновения для «Зенита». Год назад именно «Ростов» невольно подвел «Краснодар» в последнем туре. Будет символично, если теперь желто-синие вернут соседям-соперникам должок. Но ставка не про это. Угадывать исход в этом матче сейчас — неблагодарное дело. Конечно, «Зениту» надо и он фаворит, что с того? «Ростов» только что неплохо потренировал игру от обороны в матче со «Спартаком». Чемпион не должен с такой натугой рожать голевые моменты, а оборона с Эраковичем и Нино не выглядит неуязвимой. Матч важнейший, голов и необходимости вратарям летать из угла в угол будет мало.
«Интер» — «Лацио»
Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 за 1,82.
В Италии действующий чемпион тоже близок к тому, чтобы на флажке сезона упустить новый титул. Или героически взять его снова. У «Наполи» очко в запасе и более скромные соперники на финише, которым, правда, добавляет мотивации борьба за выживание. После феноменального выхода в финал Лиги чемпинов назвать сезон неудачным для «Интера» при любом раскладе язык не повернется. Симоне Индзаги и его подопечные уже молодцы.
«Лацио» сражается за путевку в Лигу чемпионов и точно даст бой хозяевам стадиона «Джузеппе Меацца». Но после того, что «Интеру» довелось пережить в эпических противостояних с «Барселоной», «нерадзурри» сам черт не страшен. Несмотря на огромную усталость и проблемы с составом «Интер» уверенно и четко разобрался в предыдущих турах с «Вероной» и «Торино», а, казалось, несущийся к скудетто «Наполи» вдруг задрожал, и в чемпионской гонке снова ничего не понятно. Как сложатся дела «Интера» в финале ЛЧ с «ПСЖ», еще поглядим, но на внутренней арене любая осечка «Наполи» будет означать титул закаленного испытаниями «Интера», который, когда ему надо, забьет всегда и любому, причем автором нужного гола может стать кто угодно, хоть Ачерби, хоть Аслани, хоть Фраттези, хоть вратарь Зоммер, если будет очень надо.
«Локомотив» — ЦСКА
Прогноз: победа ЦСКА за 2,31.
РПЛ вынесла яркое дерби на понедельник. Два столичных коллектива переживают разные времена. «Локомотив» претендует на сомнительный титул «худшая команда Москвы в чемпионате», хотя тут с ним на финише неожиданно соперничает «Спартак». ЦСКА вряд ли к 19 мая сохранит шансы на чемпионство, но армейцы, бесспорно, лучшая футбольная команды страны этой весной. Жаль, многое было упущено до того, но впереди реальная возможность выиграть Кубок. Марко Николич, возможно, будет это отрицать, но для него встреча с «Локомотивом», где он довольно интересно работал и, как кажется, преждевременно был уволен, вряд ли рядовая.
Матч первого круга тоже был любопытный. ЦСКА дома вроде владел преимуществом, но «Локо» лихо украл победу на 90-й минуте единственным за матч ударом в створ. Сделал это специалист по таким историям Наир Тикнизян. Кажется, пришло время показательного реванша. «Локомотив» хоть и выиграл в предыдущем туре у «Факела», выглядит тяжеловато, а у ЦСКА на этом отрезке сезона даже независимо от вариантов состава получается намного больше. Здесь можно оправданно рискнуть и взять победу гостей за отличный коэффициент.
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