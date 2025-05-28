Криштиану Роналду может остаться в «Аль-Насре»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.
По данным источника, клуб продолжает переговоры с форвардом о новом трудовом соглашении, несмотря на то, что недавно португалец намекнул на скорый уход. Отмечается, что окончательное решение о будущем Криштиану примет в ближайшие две недели.
Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба. 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.
В СМИ также появлялась информация о том, что «Аль-Хиляль» заинтересован в услугах 40-летнего футболиста, и Криштиану Роналду изучает этот вариант. В клубе хотят, чтобы в команде играл новый звездный футболист после ухода Неймара. В пользу перехода в «Аль-Хиляль» также говорит его участие на клубном чемпионате мира.
26 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии, чемпионом стал «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср» занял третье место. За то, время, что в клубе находится Криштиану Роналду «Аль-Наср» не завоевал ни одного трофея. На счету португальца 105 матчей за клуб из Эр-Рияда, в которых он забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.