Криштиану Роналду может остаться в «Аль-Насре»

В СМИ также появлялась информация о том, что «Аль-Хиляль» заинтересован в услугах 40-летнего футболиста, и Криштиану Роналду изучает этот вариант. В клубе хотят, чтобы в команде играл новый звездный футболист после ухода Неймара. В пользу перехода в «Аль-Хиляль» также говорит его участие на клубном чемпионате мира.