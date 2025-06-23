Бельгийский футболист Дрис Мертенс завершил карьеру

Контракт Мертенса с «Наполи» истек в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. Нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. В составе «Наполи» Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны. С 2011 года игрок вызывался в национальную команду Бельгии. В его активе также 21 гол в 109 матчах за сборную Бельгии. Футболист участвовал в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух чемпионатах Европы (2016, 2020).