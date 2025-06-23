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Бельгийский футболист Дрис Мертенс завершил карьеру

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом сообщает NapoliNetwork.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

38-летний футболист заявил, что больше не будет играть на профессиональном уровне. Однако он намерен сыграть в прощальном матче Марека Гамшика, его бывшего партнёра по «Наполи». Это будет последний матч в карьере Мертенса.

Контракт Мертенса с «Наполи» истек в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. Нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. В составе «Наполи» Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны. С 2011 года игрок вызывался в национальную команду Бельгии. В его активе также 21 гол в 109 матчах за сборную Бельгии. Футболист участвовал в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух чемпионатах Европы (2016, 2020).

Последние три года карьеры Мертенс играл за «Галатасарай».