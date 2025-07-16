Скрывали отношения годами: 5 пар, о которых никто не догадывался

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален — известные биатлонисты, которые познакомились еще в 2006 году на одном из этапов Кубка мира. Тогда Бьорндален был женат на итальянской биатлонистке Натали Сантер. Их роман завязался незадолго до Олимпиады 2010 года в Ванкувере, где Домрачева завоевала свою первую олимпийскую медаль. В этот период спортсмены не афишировали свои отношения, а слухи о них только обсуждались болельщиками и журналистами. После Олимпиады в 2012 году Бьорндален и его жена официально развелись.