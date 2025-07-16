Скрывали отношения годами: 5 пар, о которых никто не догадывался

Жизнь спортсменов всегда на виду, поэтому скрыть даже только начавшиеся отношения очень сложно. Тем не менее, есть случаи, когда спортсмены тщательно избегают огласки: не делятся совместными фото, не комментируют личное и никак не подтверждают слухи. Об их отношениях становится известно только спустя годы — после свадьбы, интервью или случайного фото.
Алина Загитова и Дмитрий Воронков — слухи и совпадения
Алина Загитова — олимпийская чемпионка, личная жизнь которой скрыта за семью печатями. В интернете обсуждали ее возможные отношения с хоккеистом Дмитрием Воронковым из казанского «Ак Барса». Поводом стали похожие фотографии, которые они выкладывали в соцсетях: сначала катание на вейкборде в Москве, потом были фото из одной и той же бани в Сочи. Болельщики заметили, что Алина часто приходила на матчи «Ак Барса», где играл Воронков.
Из-за этих совпадений фанаты стали строить догадки и обсуждать это в комментариях и на форумах. Но на самом деле подтверждений не появилось. Сам Воронков официально сказал: «Не общались еще ни разу. Слухи, что встречаемся? Я не слышал. Нравится ли мне фигурное катание? Нравится». После этого интерес только вырос, поклонники продолжили искать намеки в их постах.
Спустя полгода журналист Алексей Шевченко сообщил, что Воронков и Загитова якобы расстались. Но ни Алина, ни Дмитрий ничего не прокомментировали. Поэтому история так и осталась только слухами, а оба спортсмена не рассказывают о личной жизни публично.
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален — роман, который скрывали 10 лет
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален — известные биатлонисты, которые познакомились еще в 2006 году на одном из этапов Кубка мира. Тогда Бьорндален был женат на итальянской биатлонистке Натали Сантер. Их роман завязался незадолго до Олимпиады 2010 года в Ванкувере, где Домрачева завоевала свою первую олимпийскую медаль. В этот период спортсмены не афишировали свои отношения, а слухи о них только обсуждались болельщиками и журналистами. После Олимпиады в 2012 году Бьорндален и его жена официально развелись.
Почти до 2016 года пара никак не подтверждала свой роман. Только в апреле 2016 года на пресс-конференции Бьорндален неожиданно признался, что они с Дарьей Домрачевой вместе, и сообщил, что ждут ребенка. После этого в Норвегии прошла их скромная свадьба.
Сейчас Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален живут в Монако и занимаются бизнесом. У них две дочери — Ксения и Мира. Семья предпочитает не распространяться о личной жизни, редко дает интервью, хотя Бьорндален продолжает работать экспертом на крупном норвежском телеканале.
Софья Великая и Алексей Мишин — от первых чувств до сложного расставания
Софья Великая и Алексей Мишин — известная спортивная пара, чья история отношений началась в 2008 году. Поначалу они тщательно скрывали свой роман, не раскрывая никаких подробностей окружающим. Лишь спустя два года их чувства стали заметны окружающим, а первые открытые признаки отношений появились на телеэкране: в 2011 году пара вместе участвовала в телешоу «Жестокие игры».
Спустя год Софья Великая и Алексей Мишин официально зарегистрировали брак. Вскоре у них родился сын Олег. Семья казалась крепкой и счастливой, супруги часто появлялись вместе на спортивных мероприятиях. В 2017 году у пары родилась дочь Зоя.
Но в 2021 году пара рассталась. Алексей Мишин объяснил развод тем, что у Софьи появилась «звездная болезнь» — успехи в спорте и премиальные так сильно ее изменили, что она стала меньше внимания уделять семье, детям и друзьям.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков — отношения, о которых молчали до самого конца
Навку и Пескова почти 10 лет считали самой загадочной парой страны. Первые слухи о романе фигуристки и государственного деятеля появились еще в начале 2010-х, но оба поначалу тщательно скрывали свои отношения. Их мастерство избегать публики и камер стало легендарным: на редких светских событиях они появлялись отдельно, не было ни одной совместной фотографии.
Все изменилось, когда обстоятельства больше не позволяли скрываться — пара ждала появления на свет дочери Надежды. На одном из мероприятий они впервые подтвердили отношения официально.
«Мы просто хотели защитить наш маленький мир», — объясняла потом Навка. Реакция была неоднозначной: кто-то осуждал их за секретность, а кто-то, наоборот, поддерживал стремление уберечь личное счастье. После публичного признания их совместные снимки стали регулярно появляться в прессе, а подробности семейной жизни заняли первые страницы журналов.
Никита Нагорный и Дарья Спиридонова — любовь с юности и осознанный выбор тишины
Путь Никиты Нагорного и Дарьи Спиридоновой — настоящий марафон. Они познакомились еще подростками на спортивных сборах, а спустя годы вместе пришли к пьедесталам чемпионатов. Казалось бы, чемпионы, кумиры нового поколения, могут жить напоказ, но пара упорно скрывала отношения и не светилась перед прессой.
Лишь за год до свадьбы они начали публиковать совместные фото, а в интервью Нагорный честно признавался: «Мы боялись потерять что-то личное в этой гонке за медалями и репортажами». Для фанатов их история стала символом тихого, ненавязчивого счастья, где главное — не лайки, а то, что происходит между двумя наедине от всего мира.
Сейчас Никита и Дарья счастливы вместе и воспитывают сына Марка, продолжая беречь свое семейное счастье от лишнего внимания.
Иногда тишина дороже минутной славы, а настоящее счастье — это то, что остается за кадром. Звезды спорта порой так устают жить под прицелами камер, что особенно тщательно оберегают личную жизнь от чужих глаз. У каждого героя есть свой секрет, свое сокровенное, которое он вправе хранить так долго, как посчитает нужным.