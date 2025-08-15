24-летняя гимнастка родила Малафееву четвертого ребенка

Малафеев завершил игровую карьеру в 2016 году. В составе «Зенита» он завоевал 11 трофеев, включая четыре чемпионства в РПЛ, а также победы в Кубке и Суперкубке УЕФА. Малафеев провел за клуб 442 матча и занимает второе место в истории «Зенита» по этому показателю после Анатолия Давыдова (456). Также на его счету 29 матчей за сборную России, с которой он стал бронзовым призером Евро-2008.