24-летняя гимнастка родила Малафееву четвертого ребенка

46-летний Малафеев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию из роддома, на которой обнимает жену с новорожденным.
«Александр Малафеев, добро пожаловать, чемпион! 15.08.2025», — подписал фото Малафеев.
В феврале этого года Малафеев женился на российской гимнастке Ангелине Шкатовой, которая является серебряным призером Олимпиады-2020 в групповом многоборье, трехкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Для Малафеева это третий брак, для Шкатовой — первый. Вячеслав старше своей избранницы на 21 год.
У Малафеева есть трое детей от предыдущих отношений: от первой жены Марины он воспитывает дочь Ксению (2003 г. р.) и сына Максима (2006 г. р.), а в браке со второй супругой Екатериной родился сын Алекс (2013 г. р.).
Малафеев завершил игровую карьеру в 2016 году. В составе «Зенита» он завоевал 11 трофеев, включая четыре чемпионства в РПЛ, а также победы в Кубке и Суперкубке УЕФА. Малафеев провел за клуб 442 матча и занимает второе место в истории «Зенита» по этому показателю после Анатолия Давыдова (456). Также на его счету 29 матчей за сборную России, с которой он стал бронзовым призером Евро-2008.