Пока мужья на поле: как зарабатывают жены футболистов

Футбол — это многомиллионные контракты, переезды и плотный график. Но рядом с игроками давно стоят женщины, которые не просто сопровождают их на матчах. Жены футболистов запускают собственные бренды, ведут телешоу, становятся инфлюенсерами и развивают собственные проекты. Рассказываем, чем они занимаются и как выстраивают самостоятельную карьеру.
Виктория Бекхэм — от поп-звезды к fashion-бизнесу
Когда Дэвид Бекхэм только начинал покорять футбол, Виктория уже была звездой в составе Spice Girls. После завершения музыкальной карьеры она сделала ставку на моду и в 2008 году запустила бренд Victoria Beckham. Сначала к проекту относились скептически, но уже через несколько лет ее коллекции начали появляться на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне.
Сегодня марка ассоциируется с минимализмом, четким кроем и продуманными силуэтами. Вещи Виктории носят Меган Маркл, Дженнифер Лопес и другие знаменитости. Несмотря на конкуренцию и финансовые сложности в разные периоды, бренд остается узнаваемым и продолжает развиваться. Виктория давно воспринимается не как «жена футболиста», а как самостоятельная фигура в модной индустрии.
Антонелла Рокуццо — семья и медийные проекты
История Антонеллы Рокуццо и Лионеля Месси началась еще в детстве — они выросли в одном аргентинском городе Росарио. Пока Месси строил карьеру в Европе, они поддерживали отношения на расстоянии, а в 2017 году пара сыграла свадьбу, которую в Аргентине называли «свадьбой года».
Сегодня Антонелла сосредоточена на семье и воспитании троих сыновей, но при этом активно развивает свои соцсети. У нее десятки миллионов подписчиков в соцсетях, где она сотрудничает со спортивными и модными брендами, участвует в рекламных кампаниях и светских мероприятиях. Ее стиль регулярно обсуждают в глянце, а образ воспринимается как пример спокойной, сдержанной элегантности.
Антонелла не строит громких бизнес-империй, но уверенно выстраивает личный бренд и остается заметной фигурой в медиапространстве, независимо от футбольных достижений мужа.
Жоржинья Родригес — инфлюенсер и звезда Netflix
История Жоржиньи Родригес напоминает сказку. До знакомства с Криштиану Роналду она работала продавщицей в бутике Gucci в Мадриде. Именно там в 2016 году они впервые встретились — футболист зашел в магазин, и между ними завязались отношения. Спустя несколько лет Жоржинья превратилась из неизвестной девушки в одну из самых обсуждаемых женщин мира спорта.
Сегодня у нее более 70 млн подписчиков в соцсетях. Она ведет страничку как полноценный lifestyle-инфлюенсер: съемки в дизайнерских нарядах, закулисье семейной жизни, путешествия и участие в мероприятиях. Помимо соцсетей, Жоржинья стала героиней реалити-шоу «Soy Georgina» на Netflix, где рассказывает о своем пути, отношениях с Роналду и материнстве. Шоу вышло в 2022 году, получило широкую огласку и укрепило ее медийный статус.
Пара воспитывает пятерых детей — общую дочь Алану и четверых детей Криштиану, которых Жоржинья воспринимает как своих. Она сопровождает футболиста на церемониях, поддерживает на матчах и участвует в благотворительных инициативах. Параллельно Родригес подписывает контракты с модными домами, снимается для глянца и выстраивает собственный бренд.
Пилар Рубио — телеведущая и фитнес-амбассадор
Пилар Рубио стала известной в Испании задолго до брака с Серхио Рамосом. Она начала карьеру как телеведущая и репортер на музыкальных и развлекательных программах, а позже вела популярные шоу на крупных испанских телеканалах. Ее яркая внешность и харизма быстро сделали ее одной из самых узнаваемых фигур на испанском телевидении 2000-х.
После свадьбы с Рамосом Пилар не ушла в тень. Она продолжает работать на телевидении, участвует в ток-шоу, вести развлекательные передачи и светские мероприятия. Кроме того, она стала лицом множества фитнес-брендов, регулярно публикует тренировки в соцсетях и продвигает здоровый образ жизни. У нее 10 миллионов подписчиков, и ее воспринимают как фитнес-амбассадора и медийную личность, а не только как жену футболиста.
Пара воспитывает четверых сыновей, и Пилар часто подчеркивает, что совмещать карьеру с семьей непросто, но возможно. Она продолжает строить свою публичную карьеру параллельно со спортивной биографией мужа и остается востребованной в испанских медиа.