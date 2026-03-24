Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
Пока мужья на поле: как зарабатывают жены футболистов

Их часто показывают на трибунах, но жизнь этих женщин не ограничивается матчами. Многие из них строят бизнес, снимаются в рекламе и зарабатывают не меньше своих мужей.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Футбол — это многомиллионные контракты, переезды и плотный график. Но рядом с игроками давно стоят женщины, которые не просто сопровождают их на матчах. Жены футболистов запускают собственные бренды, ведут телешоу, становятся инфлюенсерами и развивают собственные проекты. Рассказываем, чем они занимаются и как выстраивают самостоятельную карьеру.

Виктория Бекхэм — от поп-звезды к fashion-бизнесу

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм превратила свое имя в успешный fashion-бренд мирового уровняИсточник: Соцсети

Когда Дэвид Бекхэм только начинал покорять футбол, Виктория уже была звездой в составе Spice Girls. После завершения музыкальной карьеры она сделала ставку на моду и в 2008 году запустила бренд Victoria Beckham. Сначала к проекту относились скептически, но уже через несколько лет ее коллекции начали появляться на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне.

Сегодня марка ассоциируется с минимализмом, четким кроем и продуманными силуэтами. Вещи Виктории носят Меган Маркл, Дженнифер Лопес и другие знаменитости. Несмотря на конкуренцию и финансовые сложности в разные периоды, бренд остается узнаваемым и продолжает развиваться. Виктория давно воспринимается не как «жена футболиста», а как самостоятельная фигура в модной индустрии.

Антонелла Рокуццо — семья и медийные проекты

Антонелла Рокуццо
Антонелла Рокуццо сочетает семейную жизнь с участием в рекламных и медийных проектахИсточник: Соцсети

История Антонеллы Рокуццо и Лионеля Месси началась еще в детстве — они выросли в одном аргентинском городе Росарио. Пока Месси строил карьеру в Европе, они поддерживали отношения на расстоянии, а в 2017 году пара сыграла свадьбу, которую в Аргентине называли «свадьбой года».

Сегодня Антонелла сосредоточена на семье и воспитании троих сыновей, но при этом активно развивает свои соцсети. У нее десятки миллионов подписчиков в соцсетях, где она сотрудничает со спортивными и модными брендами, участвует в рекламных кампаниях и светских мероприятиях. Ее стиль регулярно обсуждают в глянце, а образ воспринимается как пример спокойной, сдержанной элегантности.

Антонелла не строит громких бизнес-империй, но уверенно выстраивает личный бренд и остается заметной фигурой в медиапространстве, независимо от футбольных достижений мужа.

Жоржинья Родригес — инфлюенсер и звезда Netflix

Жоржинья Родригес
Жоржинья Родригес превратилась из продавщицы в звездуИсточник: Соцсети

История Жоржиньи Родригес напоминает сказку. До знакомства с Криштиану Роналду она работала продавщицей в бутике Gucci в Мадриде. Именно там в 2016 году они впервые встретились — футболист зашел в магазин, и между ними завязались отношения. Спустя несколько лет Жоржинья превратилась из неизвестной девушки в одну из самых обсуждаемых женщин мира спорта.

Сегодня у нее более 70 млн подписчиков в соцсетях. Она ведет страничку как полноценный lifestyle-инфлюенсер: съемки в дизайнерских нарядах, закулисье семейной жизни, путешествия и участие в мероприятиях. Помимо соцсетей, Жоржинья стала героиней реалити-шоу «Soy Georgina» на Netflix, где рассказывает о своем пути, отношениях с Роналду и материнстве. Шоу вышло в 2022 году, получило широкую огласку и укрепило ее медийный статус.

Пара воспитывает пятерых детей — общую дочь Алану и четверых детей Криштиану, которых Жоржинья воспринимает как своих. Она сопровождает футболиста на церемониях, поддерживает на матчах и участвует в благотворительных инициативах. Параллельно Родригес подписывает контракты с модными домами, снимается для глянца и выстраивает собственный бренд.

Пилар Рубио — телеведущая и фитнес-амбассадор

Пилар Рубио
Пилар Рубио совмещает телевидение, фитнес-проекты и воспитание четверых детейИсточник: Соцсети

Пилар Рубио стала известной в Испании задолго до брака с Серхио Рамосом. Она начала карьеру как телеведущая и репортер на музыкальных и развлекательных программах, а позже вела популярные шоу на крупных испанских телеканалах. Ее яркая внешность и харизма быстро сделали ее одной из самых узнаваемых фигур на испанском телевидении 2000-х.

После свадьбы с Рамосом Пилар не ушла в тень. Она продолжает работать на телевидении, участвует в ток-шоу, вести развлекательные передачи и светские мероприятия. Кроме того, она стала лицом множества фитнес-брендов, регулярно публикует тренировки в соцсетях и продвигает здоровый образ жизни. У нее 10 миллионов подписчиков, и ее воспринимают как фитнес-амбассадора и медийную личность, а не только как жену футболиста.

Пара воспитывает четверых сыновей, и Пилар часто подчеркивает, что совмещать карьеру с семьей непросто, но возможно. Она продолжает строить свою публичную карьеру параллельно со спортивной биографией мужа и остается востребованной в испанских медиа.

Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше