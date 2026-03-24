Пока мужья на поле: как зарабатывают жены футболистов

После свадьбы с Рамосом Пилар не ушла в тень. Она продолжает работать на телевидении, участвует в ток-шоу, вести развлекательные передачи и светские мероприятия. Кроме того, она стала лицом множества фитнес-брендов, регулярно публикует тренировки в соцсетях и продвигает здоровый образ жизни. У нее 10 миллионов подписчиков, и ее воспринимают как фитнес-амбассадора и медийную личность, а не только как жену футболиста.