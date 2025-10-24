Как Пеле стал легендой и почему его помнят до сих пор

Родившийся в бедной семье, он изменил не только бразильский спорт, но и представление о спортсменах во всем мире. Пеле стал первой легендой, чей талант не нуждался в объяснениях: даже те, кто не интересуется футболом, знают его имя. После его смерти в 2022 году миллионы людей по всему миру снова осознали, что уход Пеле — это не просто конец эпохи, а утрата символа, с которого началась современная история футбола.