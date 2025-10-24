Ричмонд
Как Пеле стал легендой и почему его помнят до сих пор

Его называли Королем футбола задолго до того, как появились рекламные кампании и миллионные контракты. Пеле стал человеком, который превратил футбол из уличной игры в глобальное искусство.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Пеле, который стал легендой футбола
Пеле изменил историю бразильского и мирового футбола и стал легендой по всему мируИсточник: Legion-Media

Родившийся в бедной семье, он изменил не только бразильский спорт, но и представление о спортсменах во всем мире. Пеле стал первой легендой, чей талант не нуждался в объяснениях: даже те, кто не интересуется футболом, знают его имя. После его смерти в 2022 году миллионы людей по всему миру снова осознали, что уход Пеле — это не просто конец эпохи, а утрата символа, с которого началась современная история футбола.

Путь от мальчишки с улицы до символа Бразилии

Футболист Пеле
Футболист Пеле стал сенсацией в 16 лет, а в 17 лет забил два мяча в финале Чемпионата МираИсточник: Соцсети

Пеле, настоящее имя которого — Эдсон Арантес ду Насименту, родился в 1940 году в маленьком бразильском городе Трес-Корасойнс. Его отец, Дондиньо, был нападающим в любительском клубе, но травма поставила крест на карьере, поэтому семья жила крайне скромно. Мальчик подрабатывал чистильщиком обуви, а в футбол играл мячом, сделанным из тряпок, потому что купить настоящий было невозможно.

В 15 лет Пеле попал в молодежную команду «Сантоса», а уже через год дебютировал за основной состав и стал сенсацией — его техника, скорость и игра головой выделяли юношу среди взрослых спортсменов. В 1958 году, в возрасте 17 лет, он забил два мяча в финале чемпионата мира против Швеции и помог Бразилии впервые в истории выиграть турнир.

Тогда страна, только начинавшая оправляться после экономических кризисов, получила нового героя. Газеты назвали Пеле «даром небес», а президент Бразилии попросил его не уезжать его за границу, объявив «национальным достоянием».

Триумф, который изменил восприятие спорта

Футболист Пеле
Вершиной карьеры Пеле стал финал Чемпионата Мира 1970 годаИсточник: Соцсети

После чемпионата 1958 года Пеле стал не просто футболистом, а символом новой эпохи. В составе «Сантоса» он выигрывал все — от национальных первенств до Кубка Либертадорес, а на мировом уровне приводил сборную Бразилии к еще двум победам — в 1962 и 1970 годах. Три чемпионских титула остаются рекордом, который до сих пор никто не повторил.

К началу 70-х Пеле забил более тысячи голов — достижение, ставшее легендарным. Его стиль игры соединил уличную импровизацию и математическую точность движений. Болельщики говорили, что он «танцует с мячом», поэтому ему так легко это дается.

Финал чемпионата мира 1970 года против Италии стал вершиной его карьеры. Тогда Бразилия победила со счетом 4:1, а Пеле забил первый гол и сделал два результативных паса. После этого СМИ по всему миру писали, что футбол благодаря ему перестал быть просто спортом — он стал искусством.

Жизнь после футбола: посол спорта и символ страны

Футболист Пеле
После окончания спортивной карьеры пеле участвовал в кампаниях по развитию образования и защите детейИсточник: Соцсети

Пеле завершил профессиональную карьеру в 1977 году, в возрасте 36 лет. К тому моменту он уже стал мировой легендой, но решил уйти, чтобы избежать падения формы и оставить после себя только победы. Последние годы в спорте он провел в американском клубе New York Cosmos, где помог популяризировать футбол в США и привлек внимание к лиге, о которой тогда почти никто не слышал.

После ухода Пеле не исчез из общественного пространства. Он стал послом футбола и спорта, сотрудничал с UNICEF и ООН, участвовал в кампаниях по защите детей и развитии образования. Его часто приглашали на саммиты и спортивные конференции, где он говорил, что «футбол — язык, который понимает весь мир».

Помимо общественной деятельности, Пеле снимался в кино, выпустил автобиографию и музыкальный альбом с собственными песнями. В 1995 году занял пост министра спорта Бразилии, продвигая реформы, направленные на борьбу с коррупцией и поддержку детского спорта. Даже после ухода со сцены он оставался символом страны — человеком, который доказал, что талант может изменить судьбу целой нации.

Последние годы и отношение к нему в мире

Футболист Пеле
В последние годы жизни Пеле страдал от серьезных проблем со здоровьем, но старался сохранять оптимизмИсточник: Соцсети

В последние годы жизни Пеле боролся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи диагностировали у него рак толстой кишки, и с 2021 года он проходил курс лечения, стараясь сохранять оптимизм и общаться с поклонниками через соцсети. Даже находясь в больнице, он поздравлял сборную Бразилии с победами и писал, что «футбол по-прежнему делает людей счастливыми — а значит, все не зря».

Когда в декабре 2022 года Пеле не стало, Бразилия погрузилась в трехдневный траур. Проститься с легендой пришли десятки тысяч человек — гроб поставили на арене клуба «Сантос», где началась его карьера. Президент страны назвал его «вечным символом Бразилии», а мировые звезды вроде Месси и Роналду — признались, что выросли, вдохновляясь его игрой.

Для всего мира Пеле остался больше, чем спортсменом. Он стал символом человеческой воли, доброты и силы, которая объединяет людей, независимо от языка и страны.

Наследие, которое не стареет

Футболист Пеле
Благодаря Пеле футбол стал не спортом, а целой культуройИсточник: AP 2024

После его смерти многие журналисты писали: «Футбол делится на до Пеле и после него». Это не просто красивая фраза — именно он впервые превратил игру в глобальный феномен. До Пеле футбол был спортом, после него стал культурой, где каждый мальчишка на дворе мечтал быть «новым Пеле».

Его влияние ощущается до сих пор: современные звезды вроде Неймара, Мбаппе и Винисиуса признаются, что выросли, смотря старые кадры его матчей. Даже технологии виртуального спорта и документальные фильмы продолжают «оживлять» его игру — движения, улыбку, фирменный жест с поднятой рукой после гола.

В 2023 году на родине Пеле объявили о строительстве музея и академии его имени, а ФИФА учредила ежегодную награду The Best — PELÉ Award, которой отмечают игроков, вдохновляющих мир так же, как он. Король футбола ушел, но его имя стало частью самого языка спорта — символом того, что игра может быть доброй, красивой и объединяющей.