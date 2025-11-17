Стали известны финалисты премии лучшему футболисту года в Африке

В тройку финалистов вошли египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими и нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.
Мохамед Салах дважды признавался лучшим футболистом года в Африке в 2017 и 2018 годах. Виктор Осимхен занял первое место в голосовании в 2023 году. Ашраф Хакими дважды финишировал вторым в голосовании в 2023 и 2024 годах.
Победителя определят группы экспертов, в которую вошли члены технического комитета и комитета по развитию CAF, опытные тренеры, легенды CAF и избранные представители СМИ.
Церемония вручения наград состоится в среду, 19 ноября, в Марокко.
В прошлом году лучшим футболистом года в Африке стал нигерийский нападающий «Аталанты» Адемола Лукман.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456243566.