Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.93
П2
5.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.73
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.06
X
18.00
П2
48.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.92
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2

Стали известны финалисты премии лучшему футболисту года в Африке

Конфедерация африканского футбола (CAF) объявила имена финалистов премии лучшему игроку континента в 2025 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В тройку финалистов вошли египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими и нигерийский форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.

Мохамед Салах дважды признавался лучшим футболистом года в Африке в 2017 и 2018 годах. Виктор Осимхен занял первое место в голосовании в 2023 году. Ашраф Хакими дважды финишировал вторым в голосовании в 2023 и 2024 годах.

Победителя определят группы экспертов, в которую вошли члены технического комитета и комитета по развитию CAF, опытные тренеры, легенды CAF и избранные представители СМИ.

Церемония вручения наград состоится в среду, 19 ноября, в Марокко.

В прошлом году лучшим футболистом года в Африке стал нигерийский нападающий «Аталанты» Адемола Лукман.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456243566.